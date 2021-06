Legendarni Grk, vzornik Luke Dončića, končal kariero

Najboljši igralec Evrope je bil leta 2012 in 2013, rekordnih osemkrat je bil član najboljše peterke evrolige, v kateri je dosegel največ točk med vsemi doslej, leta 2020 pa je bil izbran za najboljšega košarkarja prejšnjega desetletja v tem tekmovanju.

"Billy" Spanulis je večino kariere igral za Panathinaikos in Olympiacos, v sezoni 2006/2007 pa je nastopil tudi v ligi NBA za Houston Rockets. Luka Dončić ga je večkrat navedel kot vzornika, z njim se je večkrat meril na tekmah evrolige. "V Španiji sem imel veliko odličnih soigralcev kot npr. Sergio Llull, Rudy Fernandez, Felipe Reyes. Od njih sem se ogromno naučil. Veliko pa sem se naučil tudi od Spanulisa," je dejal Dončić in se legendarnemu Grku, ki je danes tudi uradno končal bogato košarkarsko kariero, zahvalil prek socialnih omrežij z besedami: Hvala za vse.

