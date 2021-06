Odločen pogled proti Tokiu, selektor moral prečrtati košarkarja

Pet dni pred prvo tekmo kvalifikacij za olimpijske igre se je slovenska košarkarska reprezentanca polna optimizma odpravila na prizorišče v Kanuas, kjer bo skušala spisati novo uspešno poglavje v zgodovini slovenske košarke. Luka Dončić in druščina verjamejo, da so zmožni priti do vozovnice za Tokio, čeprav se zavedajo kakovosti tekmecev, zlasti gostiteljice Litve.

Selektor Aleksander Sekulić je lahko v Litvo, kjer bodo od 29. junija do četrtega julija olimpijske kvalifikacije, odpeljal štirinajst mož, kar je pomenilo, da se je moral pred odhodom posloviti od Jana Kosija. "Težko smo sprejeli odločitev, kdo bo ostal doma, ampak taka so pravila in te odločitve je pač treba sprejeti," je povedal prvi mož stroke. A s tem še ni naredil zadnjega reza, saj bo moral v Kaunasu pred tekmo prečrtati še dve imeni, kajti vsaka reprezentanca ima lahko v moštvu dvanajst posameznikov.

Slovenija je v pripravljalnem obdobju odigrala dve tekmi, ki so ju ljubitelji košarke videli na lastne oči. Obakrat je nasproti stala Hrvaška in obakrat so se zmage veselili slovenski izbranci. Na Reki je bil rezultat 94:80, v dobro polnih Stožicah, kjer sta se predstavila tudi Luka Dončić in naturalizirani Mike Tobey, pa 97:88.

Zavedajo se, da reprezentanca ni le Dončić

Zadnje dni je naša izbrana vrsta pilila formo na Bledu in v Radovljici, Sekulić pa je zadovoljen z opravljenim v pripravljalnem obdobju: "Mislim, da so bile priprave uspešne. Ocenil bi jih z oceno pet. Vsi fantje so na pripravah pokazali veliko mero motivacije, koncentracije in seveda pripravljenosti, da smo se lahko maksimalno pripravili na te za nas zelo pomembne kvalifikacije. Pogoji za delo so bili vrhunski. Vsi pogoji so izpolnjeni, da gremo lahko v Kaunas samozavestni in z velikimi pričakovanji."

Igra slovenske reprezentance se bo razumljivo vrtela okoli zvezdnika Dallasa, a se v našem taboru zavedajo, da bodo morali za preboj na premierne olimpijske igre pristaviti delež tudi drugi. Zlasti takrat, ko slovenskega košarkarskega čarodeja ne bo na parketu. Ključna bo ekipna igra, zlasti v obrambi, kajti v napadu ima naše moštvo ogromno razpoložljivih orožij.

"Veliko bo odvisno od dnevne forme, kdo bo kakšen dan najbolj razpoložen. Tisti bo imel v napadu večjo odgovornost. Glavni akter bo seveda Dončić, ostali pa smo tu, da mu pomagamo in izpolnjujemo naloge selektorja," pravi Jaka Blažič.

Selektor Aleksander Sekulić se zaveda priložnosti, ki se ponuja Sloveniji. Foto: Vid Ponikvar

Izpostavljajo, da bo morala biti zbranost prisotna od samega začetka in da so štiri zmage praktično nujne za preboj v Tokio, torej tudi obe v skupini. V tej bo Sloveniji najprej nasproti stala Angola in še na to Poljska. Če bo šlo vse tako, kot je načrtovano, bo naša reprezentanca v polfinale prišla kot prvouvrščena ekipa, nakar se bo križala s skupino, v kateri bodo gostiteljica Litva, Južna Koreja in Venezuela.

Kot zadnja na poti do Tokia Litva?

Strokovnjaki pričakujejo, da se bodo za edino olimpijsko vozovnico na koncu v velikem finalu udarili Slovenci in Litovci, proti kateri bo pomembno zaustaviti učinek orjakov Jonasa Valančiunasa in Domantasa Sabonisa. Zaradi pomanjkanja centimetrov je bil med drugim v slovensko ekipo pripeljan Američan Tobey. Miha, kot ga kličejo, je hitro pridobil slovensko državljanstvo in tudi zaupanje slovenske publike, potem ko je v Stožicah na tekmi s Hrvaško navdušil s 26 točkami in desetimi skoki.

Mike Tobey je na tekmi s Hrvaško navdušil v tandemu z Luko Dončićem. Foto: Vid Ponikvar

"To je nekaj največjega, kar se lahko zgodi športniku. Evropska in svetovna prvenstva veliko igralcev odpove, pri olimpijskih igrah pa ni tako. To so sanje vsakogar. Gotovo ne bo lahko, ampak vemo, da lahko premagamo vse ekipe. Bo pa vse odvisno od nas, upam, da bomo imeli dober teden. Na papirju nismo favoriti, igramo s samimi dobrimi ekipami. Vsi imajo iste sanje in želje. Smo pa že dobili nekaj informacij, da se Litva trese, da vsi že čakajo te kvalifikacije. Dvorana se bo tresla. Favoriti so Litovci, a tudi favoriti so že padali," pa je pred odhodom v Kaunas dejal kapetan Edo Murić, ki verjame, da je letos prišlo tisto leto, v katerem bo slovenska košarkarska ekipa zgodovinsko nastopila na največjem dogodku na svetu.

Seznam reprezentančnih kandidatov Jaka Blažič (Cedevita Olimpija), Vlatko Čančar (Denver Nuggets), Jakob Čebašek (Dinamo Bukarešta), Žiga Dimec (Cedevita Olimpija), Luka Dončić (Dallas Mavericks), Zoran Dragić (Saski Baskonia), Gregor Hrovat (Cholet), Miha Lapornik (Den Bosch Heroes), Edo Murić (Cedevita Olimpija), Aleksej Nikolić (Gravelines), Michael Tobey (Valencia), Klemen Prepelič (Valencia), Matic Rebec (Orasi Ravenna), Luka Rupnik (Cedevita Olimpija).

Kako na olimpijske igre? Slovenska reprezentanca bo med 29. junijem in četrtim julijem igrala na enem od štirih kvalifikacijskih turnirjev, in sicer v Kaunasu (preostale tri gostijo Split, Beograd in Victoria).



V prvem delu turnirja se bo pomerila s Poljsko in Angolo. Dve od treh ekip se bosta prebili v polfinale, podobno bo v sosednji skupini, v kateri bodo nastopale Litva, Venezuela in Južna Koreja. O potnikih na OI bo nato odločala finalna tekma. Pričakujemo lahko, da bo v finalu svojo priložnost iskala Litva. Na OI so sicer že uvrščene reprezentance ZDA, Avstralije, Španije, Francije, Irana, Argentine, Nigerije in domače Japonske.

Kaunas: olimpijske kvalifikacije



Torek, 29. junij 2021

15.30, Poljska – Angola

18.30, Litva – Venezuela



Sreda, 30. junij 2021

15.30, Angola – Slovenija

18.30, Venezuela – Južna Koreja



Četrtek, 1. julij 2021

15.30, Slovenija – Poljska

18.30, Južna Koreja – Litva



Petek, 2. julij 2021

Prost dan



Sobota, 3. julij 2021

Polfinalni tekmi



Nedelja, 4. julij 2021

18.30, finale