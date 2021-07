Milwaukee drugi finalist

V noči na nedeljo smo spremljali šesto tekmo konferenčnega finala vzhodne konference. Milwaukee Bucks je uspelo izkoristiti zaključno žogici za preboj v veliki finale, kjer jih čakajo Phoenix Suns. V gosteh so s 118:107 še četrtič v seriji ugnali Atlanta Hawks in se podajajo v boj za naslov prvaka, ki se v noči na sredo začenja v Arizoni.

Milwaukee je ponovno nastopil brez prvega zvezdnika Giannisa Antetokounmpa, dirigentsko palico pa sta ob njegovi odsotnosti na igrišču prevzela Khris Middleton in Jrue Holiday. Prvi je domačim nasul kar 32 točk, dodal pa še sedem asistenc, Holiday pa se je zaustavil pri petih točkah manj, do trojnega dvojčka pa sta mu zmanjkala le še po en skok in podaja.

Young po poškodbi ni bil pravi

Trae Young je stisnil zobe, a Atlanta je vseeno zaključila s sezono. Foto: Guliverimage Na drugi strani je največ točk dosegel Cam Reddish, prispeval jih je 21. Eno manj je dodal Bogdan Bogdanović, mladi zvezdnik Trae Young, ki je po dveh tekmah odsotnosti zaradi poškodbe tokrat stisnil zobe in se vrnil na parket pa je ob 14 točkah prispeval še devet asistenc.

Milwaukee se bo v finalu pomeril s Phoenixom, za katerega je to prva priložnost za naslov v ligi NBA. V finalu bodo Suns nastopili tretjič v vsej svoji zgodovini. Bucks na drugi strani imajo v svojih vitrinah že en naslov iz leta 1971.