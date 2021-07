Ne verjame, da imajo orožje za Dončića

Če ne bi imel težav s kolenom, bi bil Zoran Dragić leta 2017 del slovenske izbrane vrste, ki je v Carigradu osvojila zgodovinsko zlato medaljo. Veselil se je uspeha s slovenskimi košarkarji, a le v civilni opravi kot navijač. Z bratom Goranom, ki je bil takrat kapetan naše izbrane vrste, sta zdaj zamenjala vlogi. Zoki je v dresu, Gorana pa smo namreč lahko videli na tribunah dvorane v Kaunasu, kjer je Slovenija suvereno prišla do vozovnice za olimpijske igre.

"Zanj je bil velik uspeh, da so osvojili zlato medaljo na evropskem prvenstvu. Evropsko prvenstvo je težje kot olimpijsko. Na žalost ga ni z nami, nas je pa podpiral s tribun. Upam, da nam uspe spisati novo zgodbo. Vemo, zakaj smo tam. Da dosežemo dober rezultat," je dejal Zoki.

"Imamo Luko. Njega je težko pokriti."

Z 32 leti je najstarejši v naši izbrani vrsti, mlajšim košarkarjem pa je vzor s svojim pristopom in energijo, ki jo izžareva na parketu. Zaveda se, da lahko Slovenija poseže visoko na olimpijskih igrah v Tokiu, kjer bo sprva igrala v skupini skupaj z Argentino, Japonsko in Španijo. Vendarle ima v svojih vrstah zvezdnika svetovnega kova Luko Dončića, ki da ekipi dodatno širino: "Igramo, kot igramo. Imamo Luko. Njega je težko pokriti. Poskusili so, vendar neuspešno. Ne verjamem, da imajo orožje zanj. Igramo kot ekipa in smo takrat najboljši. To smo dokazali proti Litvi."

Foto: Vid Ponikvar

Prav zaradi zvezdnika lige NBA se veliko govori o Sloveniji tudi onstran Atlantika: "Vsi dobro poznajo Luko. Lepo je, da se pogovarjajo o Sloveniji. Da imajo spoštovanje. Gremo po dober rezultat. Vemo, da je skupina težka. Vse lahko premagamo."

"Naša skupina je težka. Težko pa je igrati tudi proti nam."

Če bodo želeli dočakati prav posebne sanje, v katerih se okoli njihovih vratov sveti ena od medalj, bodo morali prikazati še boljšo obrambo kot v olimpijskih kvalifikacijah. In tega se Dragić zaveda: "Poskusili bomo ohraniti, kar imamo. Morda odigrati še boljšo obrambo. Vedno lahko igraš boljše. A smo v Litvi turnir odigrali vrhunsko. Zdaj bodo boljše ekipe, boljši igralci. Poudarek bomo morali nameniti drugim stvarem. Poznamo skoraj vse reprezentance. Igrali smo že skoraj z vsemi. Naša skupina je težka. Težko je pa je igrati tudi proti nam."

Foto: Sportida

O tem, kje v rezultatskem smislu vidi Slovenijo v Tokiu, ne želi prehitro govoriti. Najprej je treba opraviti s skupinskim delom, poudarja mlajši od bratov Dragić: "Prvič smo na olimpijskih igrah. Novinci smo. Gremo iz tekme v tekmo. Poskušali bomo biti prvi ali drugi v skupini, da bi imeli boljše izhodišče pred nadaljevanjem."