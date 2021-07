Ruska plavalca zaradi dopinških kršitev ostala brez OI

Oba plavalca bi morala nastopiti na olimpijskih igrah v Tokiu, ki se bodo začele 23. julija. Andrusenkova je že nastopila na igrah v Londonu 2012 in Riu de Janeiru 2016.

"Fina je hvaležna Svetovni protidopinški agenciji (Wada) za njeno prizadevnost pri zagotavljanju čistega športa v Tokiu 2020," je dejal predsednik Fine Husein Al-Musalam.

"Kot ponosni podpisniki kodeksa Wade smo hitro in skrbno nadaljevali z obdelavo informacij, ki smo jih dobili kot rezultat dela preiskovalne in obveščevalne enote Wade. Fina ostaja v celoti zavezana zaščiti čistih športnikov in spodbujanju čistega tekmovanja v Tokiu 2020, tako kot to počnemo za vse dogodke na našem koledarju," je še dodal Al-Musalam.

Fina je v sporočilu za javnost izjavila, da je hvaležna za notranjo revizijo, ki je zagotovila, da je kljub pandemiji novega koronavirusa v času pred olimpijskimi igrami ohranila učinkovit obseg protidopinških testiranj zunaj tekmovanj.