Avstralskim plavalkam zlato in svetovni rekord

Avstralske plavalke so na poletnih olimpijskih igrah v Tokiu osvojile zlato kolajno v disciplini 4 x 100 metrov prosto. V postavi sester Bronte in Cate Campbell ter Meg Harris in Emma McKeon so s časom 3:29,69 postavile nov svetovni rekord in zanesljivo ugnale kanadsko na drugem (+3,09) ter ameriško štafeto na tretjem mestu (+3,12).