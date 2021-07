Američani presenetili s porazom. "Kaj za vraga se dogaja?"

Ameriška košarkarska reprezentanca je na olimpijskih igrah v Tokiu izgubila obračun s Francijo s 76:83 in sprožila precej klasične odzive. Šok, presenečenje in podobno, a selektor Gregg Popovich na to odgovarja v svojem slogu: "Kakšno presenečenje le, razočaranje da, ampak Francija je od hudiča."

Američani so izgubili prvo tekmo po Atenah 2004, ko so jih skupinskem delu z 92:73 premagali Porotoričani. Takrat so se Američani zbrali in nato osvojili olimpijsko zlato. Tudi tokrat njihovi navijači upajo, da bo tako.

Popovich: kakšno presenečenje?

"Prav nobenega presenečenja ni," je po tekmi nekoliko ostro novinarjem odgovarjal ameriški selektor Gregg Popovich in pojasnil: "Ko izgubiš, si razočaran, ne pa presenečen. Pravzaprav ne razumem uporabe besede presenečenje. Ta je nespoštljiva do francoske ekipe. Kot da bi jih morali premagati za 30 točk ali kaj podobnega. Ampak njihova ekipa je od hudiča."

Ni konec sveta

"Imamo zgodovino prevlade. Čeprav morda tekmecev nismo vselej povozili, smo vseeno nizali zmage. Res ne vidite pogosto ZDA izgubiti, še posebej ne v začetku tekmovanj," je presenečenje med novinarji z razumevanjem pospremil Damian Lillard, ki so ga francoski branilci omejili na 11 točk. "Mislim, da zato ljudje mislijo, da je naš današnji poraz konec sveta, ampak naše delo je, da dobro predstavljamo svojo državo in na teh olimpijskih igrah dosežemo, kar si želimo. In za to imamo še vse možnosti," je povedal član moštva Portland Trail Blazers v ligi NBA.

"Dobil sem priložnost voditi ekipo, ker dobro poznam te fante," pa je bil vesel francoski reprezentant Evan Fournier, z 28 točkami najboljši strelec tekme: "To je veličastna zmaga, v Franciji bodo na nas izjemno ponosni. Ampak resnici na ljubo, je bila to le ena tekma." Francozi so priznali, da imajo Američani izvrstne posameznike, "kot ekipa pa so premagljivi".

"Kaj za vraga se dogaja? Hudiča!" "Ok, zdaj pa postajam zaskrbljen. Čeprav je šele ta poraz zares štel, je to že tretji v zadnjih štirih tekmah. Kaj za vraga se dogaja? Hudiča!" se je danes na Instagramu hudoval košarkarski analitik na televiziji ESPN Stephen A. Smith. Američani so v pripravah na letošnje OI odigrali štiri prijateljske tekme, premagali Španijo in Argentino ter izgubili proti Avstraliji in Nigeriji.

Med glavnimi razlogi za poraz zvezdniške ameriške ekipe se omenjata neuigranost in utrujenost, a ZDA v skupinskem delu olimpijskega turnirja čakata še tekmi z Iranom in Češko, z dvema zmagama bi si Popovicheva četa zanesljivo zagotovila napredovanje v izločilne boje.