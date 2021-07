"Klanjam se, kakšna dominacija pod tem pritiskom, mojster!"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska zbirka olimpijskih medalj je bogatejša za še eno zlato medaljo. Okrog vratu si jo je danes dopoldne v Tokiu obesil 34-letni slovenski kanuist Benjamin Savšek, ki je na svojih tretjih olimpijskih igrah prišel do svoje prve olimpijske medalje. Ne katerekoli, ampak prav zlate! Slovenski športni navdušenci se veselijo, tudi družbena omrežja so polna čestitk na njegov račun.

Izkušeni Benjamin Savšek, ki se mu je olimpijska medalja do danes vztrajno izmikala, je z olimpijsko progo opravil izjemno suvereno, kar 3,71 sekunde pred češkim kanuistom Lukasom Rohanom, ki je tekmo končal na 2. mestu, in Nemcem Siderisom Tasiadisom, ki je zaostal za kar 5,45 sekunde.

Slovenska javnost je nad novim vrhunskim olimpijskim dosežkom navdušena, svoje veselje in čestitke pa so številni delili tudi na družbenih omrežjih.

V tretje gre rado, ugotavljajo pri Olimpijskemu komiteju Slovenije:

Na raketni pogon ...

Smo rekli, da jih bo še več, se druge slovenske olimpijske medalje v Tokiu veselijo pri KK Krka Novo Mesto:

Nad razpletom olimpijske tekme med kanuisti na divjih vodah so navdušeni tudi na Nogometni zvezi Slovenije ...

... na krovni organizaciji slovenskega smučanja ...

... in Košarkarski zvezi Slovenije, kjer so že zarana ploskali rezultatu slovenskih košarkarjev, ki so prepričljivo premagali Argentino (118:100).

Kako privoščim, se je novemu uspehu Benjamina Savška poklonila nekdanja smučarska tekačica, prav tako dobitnica olimpijske medalje, sicer bronastega leska, Vesna Fabjan.

Že pred koncem tekme je novo medaljo za Slovenijo napovedala smučarka Maruša Ferk:

Novemu slovenskemu športnemu presežku se je poklonil tudi smučar Štefan Hadalin:

