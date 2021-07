Pred njim je to uspelo le še petim

Slovenska zbirka medalj na olimpijskih igrah je danes bogatejša za novo zlato, in sicer že šesto na poletnih olimpijskih igrah, za katero je poskrbel kanuist Benjamin Savšek. To je hkrati 25. kolajna na poletnih OI v samostojni državi, skupno pa že 42.

Po izjemnem bronu Tadeja Pogačarja na cestni dirki v Tokiu je za nov velikanski uspeh slovenskega športa poskrbel Benjamin Savšek. Ta je v izjemnem slogu odpeljal finalno vožnjo, ki je bila brez napak in dotikov. Ljubljančan je svojo vožnjo praktično nadzoroval od štarta do cilja. Že ob prihodu v cilj je bilo bolj ali manj jasno, da je olimpijska medalja njegova. Na koncu je njegov čas zadostoval za prvo mesto oziroma olimpijsko zlato. Drugo mesto je pripadlo Čehu Lukašu Rohanu, tretji je bil Nemec Sideris Tasiadis.

Veslači so leta 1992 v Barceloni priveslali do prvih olimpijskih kolajn v samostojni Sloveniji. Foto: Vid Ponikvar

Prva olimpijska kolajna v Barceloni

Za prvi olimpijski odličji so poskrbeli blejski veslači, bronasti kolajni so v Kataloniji osvojili Iztok Čop in Denis Žvegelj v dvojcu ter Milan Janša, Sadik Mujkić, Sašo Mirjanič in Janez Klemenčič v četvercu. Odtlej se slovenski športniki s poletnih olimpijskih iger nikoli niso vrnili brez vsaj dveh kolajn. Tudi letos ne bo nič drugače, saj sta Pogačar in Savšek že v prvih dneh poskrbela za dve odličji.

Prvi olimpijski odličji zlatega leska sta se sicer v rokah slovenskih športnikov zalesketali v Sydneyju, devet let po osamosvojitvi Slovenije. To veličastno poglavje slovenskega olimpizma so odprli strelec Rajmond Debevec ter veslača Iztok Čop in Luka Špik.

Benjamin Savšek je poskrbel za nov velikanski uspeh slovenskega športa. Foto: Anže Malovrh/STA

25. odličje na POI

Na poletnih olimpijskih igrah so slovenski športniki do zdaj osvojili 25 odličij, od teh šest zlatih (po Debevcu, Čopu in Špiku v Sydneyju 2000 še metalec kladiva Primož Kozmus v Pekingu 2008 in judoistka Urška Žolnir v Londonu 2012 ter še ena judoistka, Tina Trstenjak, leta 2016 v Riu de Janeiru, letos pa se je tej skupini pridružil še kanuist Benjamin Savšek).