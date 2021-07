Po čudežni predstavi Dončića se je v slovenščini oglasil tudi lastnik Dallasa

Slovenski košarkarji so danes odlično prebili led na olimpijskih igrah. Na prvi tekmi skupine C so s 118:100 ugnali Argentino in z odliko opravili svojo prvo nalogo. Ob tem je več kot izjemno svoje delo opravil Luka Dončić, ki je že na prvi tekmi dosegel kar 48 točk in je na noge spravil celotno košarkarsko javnost.

Slovenski košarkarji so na svoji prvi tekmi na olimpijskih igrah z odlično predstavo s 118:100 ugnali svetovne podprvake Argentince. Neverjetno, izjemno predstavo, za katero že zmanjkuje presežnikov, je prikazal Luka Dončić, ki je srečanje končal pri 48 točkah (12/15 za 2, 6/14 za 3, 6/7 prosti meti), 11 skokih, petih asistencah, treh blokadah in šestih izgubljenih žogah. Dončić je z 48 točkami dosegel največ točk v zadnjih 33 letih na olimpijskih igrah, hkrati pa se je izenačil na drugem mestu rekordnih dosežkov. Na prvem mestu je še vedno Brazilec Oscar Schmidt, ki je leta 1988 proti Španiji dosegel 55 točk.

Že med tekmo je završalo na družbenih medijih, saj je Dončić že v prvem polčasu dosegel 31 točk.

Lastnik Dallas Mavericks je ob predstavi Dončića spet tvital v slovenskem jeziku:

Dončić kot robot:

"Ko sem gledal tekmo ZDA, je postalo jasno, da obstajata dve različni igri. A za Luko sta dve enaki in v obeh je dominanten," je zapisal nekdanji slovenski košarkar Jaka Laković.

Watching USA basketball play yesterday it’s clear that there is two different types of game. BUT for @luka7doncic it’s the same… DOMINANT in both. #doctorLUKA — Jaka Lakovic (@LakovicJaka) July 26, 2021

"Torej, Luka Dončić ni slab v igranju košarke," je šaljivo pripomnil Nikola Vučević.

So I guess @luka7doncic is not bad at playing ball… — Nikola Vucevic (@NikolaVucevic) July 26, 2021

"Izjemna predstava Dončića. 31 točk v enem polčasu. Zver!" je pripomnil Manu Ginobili.

Tremendo dominio del juego de parte de Doncic. 31 pts en un tiempo. Una bestia. — Manu Ginobili (@manuginobili) July 26, 2021

"Ni vse le predstava Luke Dončića, je tudi v tem, KAKO igramo. Hitro, agresivno in učinkovito. Res je zabavno gledati takšno igro, odličen začetek tedna. Gremo!" je zapisal Boštjan Nachbar.

It’s not just about Luka’s domination or about winning vs Argentina in the first Olympic game (ever). It’s about HOW we play. Fast, agressive and efficient. So much fun to watch! Great start of the week. Let’s go 🇸🇮!!! https://t.co/9xXVL3jRNt — Boštjan Nachbar (@BokiNachbar) July 26, 2021

Dončić je na prvi tekmi dosegel več točk kot celotna prva peterka ZDA skupaj na srečanju proti Franciji.

Luka Doncic goes off for 48 PTS, 11 REB, 5 AST in his Olympics debut as Slovenia defeats Argentina in their Preliminary Round opener! #TokyoOlympics pic.twitter.com/k1OUoG4Vgo — NBA (@NBA) July 26, 2021

"Dragić in Dončić"

Dragic and Doncic pic.twitter.com/rMhqqlGx4K — Kaelen Jones (@kaelenjones) July 26, 2021

Prvi košarkar, ki je dosegel več kot 45 točk tako na OI kot v ligi NBA.

Luka Doncic is the first player ever with a 45-point game in the Olympics and a 45-point game in the NBA. — Matt Williams (@StatsWilliams) July 26, 2021

Preberite še: