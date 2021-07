Bau zadovoljen s predstavo, sledi odločitev o (ne)nadaljevanju kariere

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Kako ne? Od evropskega prvenstva sem napredoval za šest sekund in dosegel najboljši izid v zadnjih dveh letih, zato sem bil izida res vesel. Šest sekund od osebnega rekorda se morda sliši veliko, a na 800 m prosto temu ni tako. Posebej če vemo, da sem normalno začel trenirati šele po novem letu. Uvrstitev pa pač je, kakršna je. To je najmočnejša konkurenca na svetu," je povedal Bau.

"Na takšen način ne bo šlo več"

Po krajšem premoru bodo sledile priprave na sezono v kratkih bazenih, a Bau se še ni odločil, če ostane v plavanju. "V obdobju pandemije sem začel delati doma in tako enostavno ne gre. Treba se bo odločiti, ali ima to vztrajanje kakšen smisel. Na takšen način, kot je bilo to v zadnjih dveh sezonah, naprej ne bo šlo več."

Bau, ki se je medtem že ukvarjal tudi s triatlonom, je s tem posredno nakazal, da bi še plaval, a le pod pogojem, da se lahko športu 100-odstotno posveti.