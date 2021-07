Zelko po današnjih treh regatah 27.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Začel je odlično. Med 35 jadralci je bil najprej 17., temu je nato dodal 31. mesto, zadnjega plova pa ni končal. Skupno je 27.

Vodstvo je po šestih regatah z dvema današnjima zmagama prevzel Ciprčan Pavlos Kontides.

Prvi dan jadranja na teh igrah je Zelko končal na osmem mestu, po drugem dnevu, ki so ga zaradi težav z vremenom preložili, je nazadoval na 23., po treh dneh pa za mesto izboljšal skupno uvrstitev.

"Danes ni slabo kazalo, a lahko bi bilo boljše. V težkih pogojih zadnjega plova sploh nisem končal," je za STA povedal Zelko. Ta je priznal, da se na olimpijskem tekmovanju srečuje s pogoji, ki jih ni vajen. "Tukaj ima morje izredno močan tok, tudi do 15 metrov na sekundo, vse to pa se v plimi in oseki dodatno spreminja, zato je treba biti zelo pazljiv."

Dodatno jo je tekmovalcem zagodlo vreme. "Tukaj se mešata dva tajfuna. Veter piha z obale in vsega tega nismo vajeni. Če boste pogledali izide, boste videli, da se v teh razmerah najbolje znajdejo tisti najbolj izkušeni tekmovalci. Zdaj naj bi se vreme končno umirilo," je še dodal Zelko.

Najboljši slovenski jadralki Tina Mrak in Veronika Macarol bosta v razredu 470, kjer sta v širšem krogu favoritinj za odličja, tekmovanja v Enoshimi začeli v sredo dopoldne po slovenskem času.

