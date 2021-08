Avstralke z olimpijskim rekordom za las ugnale ZDA

Avstralske plavalke so se okitile z zlato kolajno na 4 x 100 mešano na olimpijskih igrah v Tokiu. V tesnem zaključku so z olimpijskim rekordom 3:51,60 minute za vsega 13 stotink sekunde ugnale Američanke, tretje mesto in s tem bron pa so osvojile Kanadčanke (+ 1,00).