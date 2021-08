Janežič s svojim najhitrejšim tekom sezone v polfinale

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Luka Janežič je dosegel svoj izid sezone in se uvrstil v ponedeljkov polfinale. Foto: Reuters

Slovenski rekorder Luka Janežič je bil na olimpijskih igrah v Tokiu v teku na 400 m v tretji kvalifikacijski skupini peti in se je s svojim izidom sezone, 45,44 sekunde, uvrstil v polfinale, ki bo v ponedeljek zgodaj popoldne po slovenskem času. Skupno je dosegel 18. izid kvalifikacij.

Petindvajsetletni član celjskega Kladivarja je slovenski rekord, tekel leta 2017 v Monaku, ko so mu namerili 44,84 sekunde. Temu času se je letos najbolj približal prav na olimpijskem stadionu v japonski prestolnici.

"Za pol sekunde sem popravil najboljši izid sezone, zato ne morem biti nezadovoljen. Na najbolj pomembni tekmi v letu sem najbolje pripravljen. To je potrdilo, da smo formo tempirali dobro, sposoben pa sem več, tek je bil daleč od popolnega," je po nastopu povedal dolgoletni slovenski reprezentant in bil zadovoljen, da je kljub težavam s poškodbo prišel do takšnega dosežka.

Druga polovica krivine malo slabša

Vseeno pa je prepričan, da bi se že danes dal morda iztržiti še kakšno desetinko sekunde boljši dosežek. "Predvsem se mi zdi, da je bila druga polovica druge krivine malo slabša. Če bi se mi tam izšlo bolje, bi lahko napadal tudi prvo trojico, saj sem imel finiš dober. Po vsej ravnini je težko napadati in malo mi je zmanjkalo," je še dejal Janežič, o precej boljšem osebnem rekordu pa je dodal: "Ta je pod 45 sekundami, kar se ne teče vsako sezono."

Začel je nekoliko v ozadju, nato napredoval, posebej v ciljni ravnini, kjer pa sta ga dve mesti ločili od neposredne uvrstitve v polfinale.

Cherry najhitrejši

V skupini in tudi med vsemi v kvalifikacijah je bil prvi svetovni dvoranski podprvak leta 2018 Michael Cherry, član zlatih štafet na SP na prostem v Dohi leta 2019 (med atleti in mešano).

Tretji v skupini je bil Jamajčan Christopher Taylor (45,20). Janežiča je tako v skupini 24 stotink ločilo od polfinala, kamor pa se je uvrstilo še šest najhitrejših po času iz šestih skupin. Med njimi je bil tudi Janežič.

V Riu 17.

Vodičan je že nastopil na OI in osvojil 17. mesto leta 2016 v Riu de Janeiru. Evropski prvak za mlajše člane leta 2017 je bil na SP najvišje v dvorani leta 2017 v Birminghamu, kjer je bil sedmi, na prostem pa na 28. mestu v Pekingu leta 2015.

Na evropskih prvenstvih je bil najbližje odličju v dvorani leta 2019 v Glasgowu, kjer je bil četrti, mesto nižje pa letos v poljskem Torunu. Nas EP na prostem je bil dvakrat peti, leta 2016 v Amsterdamu in v Berlinu leta 2018.

Tega leta je bil polfinalist tudi na dvoranskem SP v Birmingham, kjer je končal na sedmem mestu in za las zgrešil finale. Med letoma 2017 in 2019 je bil najboljši slovenski atlet leta, lani je bil varovanec trenerja Roka Predaniča v tem točkovanju drugi.