Maruša Mišmaš Zrimšek zanesljivo v finale OI

Mišmaš Zrimšek je v svojem prvem olimpijskem nastopu ves čas tekla na čelu. Na merjenju na prvem kilometru je bila na prvem mestu. V vodilni skupini sedmerice je bila tudi po dveh kilometrih. V zadnji krog je šla na tretjem mestu, tam je bila tudi na zadnji vodni oviri.

Potem je prešla na drugo mesto v cilji ravnini in tam ostala do konca. Pred njo je nastop v skupini končala le Kenijka Hyvin Kiyeng (9:23,17), v finale pa je napredovala prva trojica iz vsake skupine in še šest najhitrejših po času.

Eno kljukico je odkljukala

"Današnji cilj je bil, da se uvrstim med prve tri in pridem direktno v finale. Ena kljukica je narejena, zdaj pa imam tri dni, da se spočijem in pripravim na finale. Odtekla sem, kot sem želela, bilo pa je težko, saj je termometer kazal kar 38 stopinj," je po tekmi dejala 26-letna Kamničanka.

"Želim si biti le svoja najboljša verzija in ko pridem v cilj, si želim vedeti, da sem naredila vse, kar sem zmogla." Foto: Reuters

Hyvin Kiyeng brani srebro iz prejšnjih OI leta 2016 v Riu de Janeiru, svetovni naslov je osvojila leta 2015 v Pekingu in bila še bronasta na SP leta 2017 v Londonu. Bila je deveta skupno. Najhitrejša med vsemi je bila njena rojakinja Winfred Mutile Yavi, ki nastopa za Bahrajn (9:10,80). Na svetovnem prvenstvu v Dohi leta 2019 je bila četrta, tega leta je ubranila tudi naslov azijske prvakinje.

Svoje načrte bo imela tudi tekmovalka ljubljanskega Massa: "Želim si svoj najboljši tek, biti tekmovalna in se boriti z najboljšimi. Kje je moja meja, ne vem. Želim si biti le svoja najboljša verzija in ko pridem v cilj, si želim vedeti, da sem naredila vse, kar sem zmogla," je o sredinem finalu še povedala študentka biokemije in priznala, da bi ji v finalu bolj ustrezal malce bolj zadržan začetek in nato ostrejše nadaljevanje.