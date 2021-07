Kristjan Čeh ostal brez odličja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kristjan Čeh je na svojih prvih olimpijskih igrah v prvi in tretji seriji napravil prestop, v drugem poskus pa je vrgel 62,95 metra, s čimer je bil po treh metih uvrščen na osmo mesto in si je za las zagotovil še dodatne tri. Iz osmega se je v četrti seriji povzpel na četrto mesto, po peti pa je bil nekaj časa tretji, preden sta ga prehitela še dva tekmovalca. V svojem četrtem poskusu je vendarle našel pravi izmet, disk je zalučal 66,05 metra daleč, še boljši met mu je uspel v peto, ko je svoj izid še popravil, s čimer je bil po predzadnji seriji uvrščen na četrto mesto. V zadnji seriji je disk vrgel še 66,37 metra daleč, kar je na koncu zadoščalo za peto mesto. Za odličje bi moral disk zalučati 67,07 metra, kar mu je sicer uspevalo praktično na vseh tekmah v tej sezoni.

Zmagal je prvi favorit in svetovni prvak Šved Daniel Stahl (68,90 m), drugi je bil njegov rojak Simon Pettersson (67,39 m), ki je osvojil svojo prvo medaljo na velikih tekmovanjih, tretji je bil Avstrijec Lukas Weisshaidinger (67,07 m). V zadnji seriji je na četrtem mestu Čeha prehitel še Avstralec Matthew Denny z osebnim rekordom in rezultatom 67,02 metra.

Kristjan Čeh je v finalu zmogel največ 66,62 metra. Foto: Guliverimage

Slovenska atletika tako ostaja pri štirih odličjih na OI. Na zmagovalnem odru so bili doslej Primož Kozmus v metu kladiva, ki je bil zlat leta 2008 v Pekingu in srebrn leta 2012 v Londonu, kot prva Brigita Bukovec z zgodovinskim drugim mestom na 100 m ovire v Atlanti leta 1996 in z bronom Jolanda Čeplak leta 2004 v Atenah na 800 m.

V kvalifikacijah tretji

Čeh je v kvalifikacijah tretje mesto zasedel s 65,45 metra in se s tem zanesljivo uvrstil v finale. Dva metra in šest centimetrov visoki Ptujčan je v drugem poskusu sicer presegel 66 metrov, kar je bila kvalifikacijska norma za finale, a je v obratu za las prestopil iz kroga za izmet.

Na današnjem sporedu je poleg meta v disku še nekaj končnih odločitev v atletiki, med drugim se bodo za naslov olimpijske prvakinje pomerile tekačice na 100 metrov.

