Izbruh jeznega Đokovića v Tokiu

To je bil dan, ki bi ga Novak Đoković najraje pozabil. Do petka je vzbujal pozornost z odlično formo, samozavestnim pristopom, zmagovitim nizom, odličje se mu je nasmihalo tudi v konkurenci mešanih dvojic. Na igrišču je užival, po šokantnem porazu v moškem polfinalu, ko je v petek proti Nemcu Alexandru Zverevu zapravil vodstvo z 1:0 v nizih in prednost ''brejka'' v drugem, pa mu je šlo v Tokiu skoraj vse narobe. Iz navidezne idile je vstopil v svet nočnih mor, razočaranj in zdravstvenih težav.

V dvoboju za bronasto medaljo je po treh nizih priznal premoč šestemu nosilcu Pablu Carrenu Busti. Foto: Reuters

V dveh dneh je nanizal kar tri poraze, ostal brez medalj na olimpijskem turnirju, saj je zaradi poškodbe rame odpovedal nastop na dvoboju za tretje mesto v konkurenci mešanih dvojic, za nameček pa je dvigoval prah še z nešportnim vedenjem. Med napetim dvobojem s Pablom Carrenom Busto ni mogel krotiti jeze, krajše pri tem pa ni potegnil le njegov lopar, ampak tudi ugled, ki ga uživa v očeh milijonov mladih občudovalcev teniške igre, ki jim predstavlja velikega športnega vzornika.

Đoković izsilil tretji niz, a ...

Đokovićev lopar je na začetku tretjega niza poletel proti tribunam. Foto: Reuters Ni manjkalo veliko, pa bi vročekrvni Đoković v dvoboju za bron izgubil že v dveh nizih. Španec Carreno Busta, ki je v Tokiu zaigral v življenjski formi, je bil v prvem nizu boljši s 6:4, nato pa se mu je v podaljšani igri drugega niza ponudila prva zaključna žogica. Srbski teniški velikan, ki je na Japonskem naskakoval možnost za osvojitev ''zlatega'' slama v letu 2021 (vsi štirje osvojeni turnirji za grand slam in pa olimpijski naslov v posamični konkurenci), se je znašel v hudih težavah, a le preobrnil rezultat v svojo korist.

Ubranil je zaključno žogico, dobil drugi niz s 7:6, dvoboj se je prevesil v tretji niz. Tega pa Srb ni začel najboljše. Trajal je zelo dolgo, vročekrvni Đoković pa je bil tako besen, da je po eni od zapravljenih priložnosti za odvzem servisa tekmeca v jezi zalučal lopar proti (praznim) tribunam.

Kako je Đoković zalučal lopar proti tribunam?

Djokovic lost in tennis but he’s got a future in hammer throw. pic.twitter.com/YZtJsB1hI1 — The Vaccinated Sean Kent (@seankent) July 31, 2021

Izgubil je živce, sodnik pa ga za omenjeni izpad ni niti opomnil. Ko je besni Novak le nekaj minut pozneje, ko je Carreno Busta v tretjem nizu povedel že s 3:0, razbil lopar ob železni konstrukciji mreže, je Španec pričakoval, da bo sodnik kaznoval Srba z odvzemom točke. Bil je namreč prepričan, da je Đoković za prvi izpad, ko je vrgel lopar proti tribunam, prejel opozorilo. Ker pa ni bilo tako, jo je 34-letni Srb po tem, ko je razbil lopar, vendarle odnesel brez kazni.

Kako je Đoković razbil lopar?

Novak Djokovic had a tough time controlling his frustration in the final set of the #Tennis #Bronze medal game against Pablo Carreño Busta at the #Tokyo2020 #OlympicGames



Slammed his Racket Off the Net as he Crashed Out of the #Olympics



pic.twitter.com/LpH77zr3Jv — #Tokyo2020 (@alimo_philip) July 31, 2021

Vse skupaj pa mu v nadaljevanju vendarle ni pomagalo do zmage. Šestopostavljeni Španec je boljšo igro v teniškem parku Ariake kronal z osvojenim tretjim nizom (6:3) in eno najslajših zmag v karieri, po kateri je bil nagrajen z bronastim olimpijskim odličjem.

Ob zaostanku z 0:3 v tretjem nizu se je znesel nad loparjem. Foto: Reuters

Đoković: Takšne stvari se dogajajo

Pablo Carreno Busta bo bronasto medaljo prejel v nedeljo, ko se bo s finalom Zverev–Hačanov končal moški olimpijski teniški turnir v Tokiu. Foto: Reuters Razočarani in vidno izmučeni Đoković je po novem razočaranju, ko mu tudi na četrtih olimpijskih igrah ni uspelo osvojiti tako želene zlate medalje, napovedal, da se želi potegovati za odličja tudi leta 2024 v Parizu. Beseda je nanesla tudi na nešportne poteze, ki si jih je privoščil med dvobojem.

''Takšne stvari se dogajajo. To je bil čustven izbruh. Verjetno ne prvi, ne zadnji v moji karieri,'' je pojasnil, kako se je spopadel s trenutkom, v katerem je težko krotiti čustva. ''Seveda ni lepo, da sem to počel, a to je očitno del mene. Takšen pač sem. Tega ne odobravam, niti ne maram početi. Žal mi je, da sem svetu poslal takšno sporočilo, a smo vsi ljudje. Včasih je težko nadzorovati svoja čustva,'' je poudaril, kako so vsi športniki iz mesa in krvi. Tudi najboljši teniški igralec na svetu, ki ga do konca tega leta čaka še en vrhunec, nastop na odprtem prvenstvu ZDA, kjer bo lovil še četrto letošnjo veliko lovoriko.

Beograjčanka Nina Stojanović je po odpovedi someščana Novaka Đokovića zaradi bolečin v rami ostala brez nastopa v dvoboju za tretje mesto v konkurenci mešanih dvojic. Foto: Reuters

Po zmagah na OP Avstralije, OP Francije in Wimbledonu želi postati še kralj newyorških igrišč. Na US Opnu je lani doživel nenavadno usodo, ko je bil izključen s turnirja. V navalu besa je nerazsodno udaril žogico, ta pa je na njegovo žalost zadela linijsko sodnico in ji prizadejala bolečine. Takrat je na drugi strani mreže stal nihče drug kot ravno Carreno Busta. Španec, ki je tako v karieri povzročil Beograjčanu mnogo gorja.