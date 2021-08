Američanu zlato, Slovak skočil s 16. mesta do srebra

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Američan Xander Schauffele je olimpijski prvak v golfu. Z rezultatom 266 oziroma 18 udarci pod parom igrišča je za en udarec prehitel Slovaka Roryja Sabbatinija. Bronasto medaljo je po razigravanju sedmih igralcev osvojil C. T. Pan s Tajvana.

Olimpijski naslov je za 27-letnega igralca iz San Diega največji uspeh v karieri. Na turneji PGA ima štiri zmage, dva turnirja major je končal na drugem mestu (The Open 2018 in masters 2019), leta 2017 pa je bil izbran za novinca leta na turneji PGA.

Xander Schauffele, ki je bil na prvem mestu že po treh dneh, je zadnji dan igral minus štiri in tako za las ubranil prednost pred Sabbatinijem, ki je zadnjih osemnajst lukenj odigral z desetimi udarci pod parom in se iz šestnajstega mesta po treh krogih prebil do srebrne medalje.

Rory Sabbatini se je zadnji dan s 16 mesta povzpel na drugo mesto. Foto: Reuters

Sabbatini do priložnosti v Tokiu po prevzemu slovaškega državljanstva

Petinštiridesetletni Sabbatini je Južnoafričan, ki je 2019 po poroki s Slovakinjo prevzel slovaško državljanstvo, ravno zaradi želje po nastopu na olimpijskih igrah. Kot predstavnik Južnoafriške republike se namreč ne bi mogel uvrstiti v olimpijsko ekipo, saj ni bil dovolj visoko na računalniški lestvici.

Sabbatini ima družinske korenine v Italiji, na Škotskem in Irskem, je pa tudi državljan Velike Britanije in ZDA. Bratranec od žene je podpredsednik slovaške golf zveze.

Bronasto medaljo je osvojil 29-letni Cheung-Tsung Pan, ki je bil najboljši po štirih luknjah razigravanja, v katerem so sodelovali Američan Colin Morikawa, Mito Pereira iz Čila, Kolumbijec Sebastian Munoz, Rory McIlroy s Severne Irske, domačin Hideki Matsuyama in Anglež Paul Casey.