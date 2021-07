Ljubljančanka, ki bo na OI orala slovensko ledino v golfu

Pia Babnik se je po zaslugi staršev golfu zapisala pri treh letih. Športna ljubezen je rasla in jo v kombinaciji s treningi, zavzetostjo in vztrajnostjo kot prvo slovensko golfistko pripeljala na olimpijske igre. Krst pod petimi krogi bo 17-letnica doživela v sredo, ko bo postala najmlajša športnica, ki je kadarkoli igrala na olimpijskem golf turnirju. Tem podatkom ne namenja prevelike pozornosti, raje se osredotoča na svoje predstave. Rezultatskih napovedi se izogiba, saj na razplet v golfu vpliva mnogo dejavnikov, ne skriva pa dolgoročnega cilja: postati številka ena svojega športa.

Medtem ko golfisti na Japonskem končujejo olimpijske boje, se golfistke šele pripravljajo na sredin prvi tekmovalni dan. Med 60 olimpijkami, v konkurenci je vseh prvih 15 s svetovne lestvice, je tudi 17-letna Pia Babnik.

Ljubljančanka je prva Slovenka, ki bo na tekmovanju petih krogov nastopila v golfu, in najmlajša udeleženka olimpijskega golf turnirja v zgodovini. Ta je na sporedu OI drugič v moderni dobi (vrnil se je v Riu), a je bil na urniku že ob začetkih, leta 1900 v Parizu in štiri leta pozneje v St. Louisu.

Babnikova se je profesionalkam pridružila lani, olimpijsko vozovnico pa si je priigrala junija, ko je ob Ženevskem jezeru poskrbela za prvo slovensko zmago na turnirjih evropske serije v golfu, druge najbolj elitne turneje. Najstnica je trenutno 306. golfistka sveta – 30 mest za najvišje uvrščeno Slovenko Ano Belac, ki je navduševala v zadnjih tednih, a "bila prepozna" za olimpijski krst – in prav v tem, da ne kotira pri vrhu, vidi eno od svojih prednosti na Japonskem, kjer bo lahko nastopila manj obremenjena kot glavne favoritinje.

A tudi v ekipi Babnikove, njen trener je oče in nekdanji igralec golfa Aleš Babnik, caddie v Aziji pa Marko Šporar, pogledujejo visoko. "Na rezultate v golfu vpliva res veliko dejavnikov, tudi sreča. Če jo bom imela, so lahko v igri tudi najvišja mesta," pravi mladenka, ki velja za veliki up svetovnega golfa. Z njo smo se pogovarjali v začetku tedna, še preden je poletela v Azijo.

Ljubljančanka si je olimpijske igre priigrala z zmago na junijskem turnirju evropske serije profesionalk, ki se jim je pridružila lani. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Že čutite olimpijsko vznemirjenost, ste kaj nervozni?

Niti ne. Verjetno jo bom bolj, ko bom v olimpijski vasi (tja je prispela v četrtek, op. a.). Poskušam ostati mirna, se pa vsega zelo veselim. To bo zame nekaj povsem novega, lahko bom videla, kako poteka to tekmovanje, kakšna je organizacija … Verjamem, da bo res lepo.

Pred meseci ste v enem od pogovorov s tujim novinarjem dejali, da so med cilji olimpijske igre, najverjetneje tiste v Parizu 2024. Radi "prehitevate" svoje cilje?

Pri meni je tako, da cilje postavlja oče, ki je moj trener in caddie. On vedno meni, da je vse mogoče, od nekdaj je postavljal visoke cilje. V golfu je namreč tako, da lahko med boljšimi skoraj vsak z malo sreče premaga vsakogar. Oče je rekel: "Odigraj, kot znaš, pa bomo videli. Lahko se zgodi, da boš že v Tokiu." To se je na koncu tudi zgodilo, res sem zelo vesela, da bom lahko nastopila že na Japonskem.

Prestavitev iger za eno leto je najstnici prišla prav. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Z visokimi cilji prihaja pritisk. Koliko ga vi že občutite?

Pravzaprav pritiska ne čutim. Ne gre za to, da bi oče rekel: "To moraš doseči zdaj." Bolj v smislu: "Lahko, da bo že zdaj, če ne, pa naslednjič. Pri svojih letih lahko samo dobiš, ne moreš nič izgubiti." Je pa tako, da poskušam na igrišču vedno narediti najbolje, kar je v tistem trenutku mogoče.

In junija vam je to s prvo slovensko zmago na turnirju evropske serije ob Ženevskem jezeru, s katero so prišle olimpijske igre, tudi uspelo. Lahko rečemo, da ste ena od tistih športnic, ki jim je prestavitev iger prišla prav.

Res je (smeh, op. a.). Prestavitev je bila zame dobrodošla, saj sem imela možnost odigrati več turnirjev. Drugače bi imela morda tri ali štiri možnosti, zdaj pa sem jih imela kar nekaj več, tako da sem sama kar vesela, da so jih prestavili in da sem junija prišla do največje zmage v karieri.

Največji uspehi Pie Babnik: 1. mesto Jabra Open 2021 (Fra, evropska turneja)

5. mesto Investec Open 2021 (JAR, evropska turneja)

6. mesto Tipsport Czech Open 2021 (Češ, evropska turneja)

7. mesto NSW Open 2020 (Avs, evropska turneja)

8. mesto Tipsport Czech Open 2020 (Češ, evropska turneja)

"Na rezultate v golfu vpliva res veliko dejavnikov, tudi sreča, tudi samo vreme. Jaz bom šla tja in se maksimalno potrudila. Če bom imela malo sreče, so lahko v igri tudi najvišja mesta, da," pravi o olimpijskih ciljih." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Pred dnevi ste znova bili v Franciji, na prizorišču uspeha, a tokrat ste dobili priložnost igranja na najvišji ravni, tako imenovanem majorju, kjer ste po prvem dnevu zasedali 11. mesto, na koncu sicer ostali brez napredovanja. Kako bi ocenili predstave med svetovno smetano golfa?

Zadovoljna sem s prvim dnem, medtem ko mi, v celoti gledano, ni uspelo odigrati najbolje. Verjamem, da mi bo drugič uspelo dobro odigrati tudi druge dni turnirja.

Zagotovo je bila to zame dobra izkušnja. Sploh z vidika, da sem lahko sodelovala na turnirju, na katerem so bile najboljše tekmice sveta, da sem se lahko pomerila z njimi. Videla sem, da moram še trenirati. Po prvem dnevu nisem bila tako daleč stran. Takrat sem dobila potrditev, da delamo dobro, da sem lahko blizu najboljšim. Lepa izkušnja.

Najboljše boste znova srečali na olimpijskih igrah. "Po zmagi tu v Franciji sva takoj dejala, da greva v Tokio po medaljo," je vaš oče po junijskem uspehu razmišljal v pogovoru za STA. S čim boste sami zadovoljni?

Če bom dobro igrala. To je najpomembnejše. Vplivaš lahko samo nase, na igro drugih ne moreš. Če ti dobro igraš, potem bo prišel tudi rezultat. In če si zadovoljen z igro, je to največ, kar lahko dobiš.

"Lahko sem manj obremenjena kot nekatere igralke, za katere so to morda zadnje olimpijske igre." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Pa rezultatsko?

Mislim … Na rezultate v golfu vpliva res veliko dejavnikov, tudi sreča, vreme. Lahko imaš povsem drugačne pogoje, če imaš štart takoj zjutraj, kot če ga imaš nekoliko pozneje. Nekdo ima veter, drugi ga nima, nekdo ima dež, drugi ne. Jaz bom šla tja in se kar najbolj potrudila. Če bom imela malo sreče, so lahko v igri tudi najvišja mesta, kolajna, da.

Je vaša mladost lahko prednost?

Menim, da je. Lahko sem manj obremenjena kot nekatere igralke, za katere so to morda zadnje olimpijske igre in si želijo ob koncu kariere doseči še kakšen vidnejši olimpijski rezultat.

Prizorišče olimpijskega golf turnirja na Japonskem Kasumigaseki Country Club je od olimpijske vasi oddaljeno debelo uro vožnje. Foto: Guliverimage

Koliko ste lahko o olimpijskem golf igrišču Kasumigaseki Country Club poizvedeli že pred prihodom. Si lahko pomagate s sodobno tehnologijo?

Prav veliko ne. Vem le to, da ima drevesa, je v gozdu, da lahko piha, malo je gor in dol … Predvsem pa vem, da je zelo vroče in da je visoka vlaga.

Kako ste si na ti z vročino, vlago?

Smo igrali že ob višjih temperaturah, tudi 47, 48 stopinj je bilo. Enkrat v Luksemburgu, drugič pa na Sardiniji. Malo se bo treba privaditi, a glede na to, da je bil v Sloveniji pred mojim odhodom tudi kar vročinski val, bo lažje.

Koliko časa boste imeli po prihodu za ogled igrišča?

Imeli bomo dva treninga, ki nam bosta omogočila, da se pobližje spoznamo z igriščem, da se nekako navadimo nanj, vidimo, kakšno je. Menim, da bo to dovolj časa.

Med zimo je zelo napredovala na moči, ki je pri profesionalnemu igralcu golfa zelo pomembna. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Slovite po dolgem udarcu. Veste, ali bi to na tem igrišču lahko bila vaša prednost?

Koliko igrišče dopušča, preden ga preizkusim, ne vem. Kot sem izvedela, pa gre za zelo dolgo igrišče. Bomo videli. Že po prvi rundi vidiš približno, kako in kaj, potem pa v drugi poskušaš stvari še izpopolniti.

Oče pravi, da se pozna trud za moč, ki ste ga opravili pozimi. Kako pomembna je ta pri golfu?

Kar zelo pomembna, saj preprečuje poškodbe. Če so mišice močne, lahko zdržijo sunke. Moramo vedeti, da na koncu zamahneš veliko kilogramov. Če nisi v dobri fizični pripravljenosti, se lahko hitro poškoduješ. Treba je imeti močne noge, za stabilnost, da se lahko dobro odrineš pri udarcu. Noge so zelo pomemben del igralca, saj tudi od tam prihaja moč, ne le iz rok. Pravzaprav iz vsega telesa, zato je treba imeti močan hrbet, močne trebušne mišice, da hrbtne ne prevladajo, ker se potem znova lahko hitro pripeti poškodba. Vse to velja za profesionalni golf, pri katerem so hitrosti vedno večje, udarci pa daljši.

Kako dolg je vaš najdaljši?

Okoli 290, 300 metrov.

Na olimpijskih igrah ji bosta družno pomagala oče in trener Aleš Babnik in caddie Marko Šporar. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Na Japonskem bo vaš caddie Marko Šporar. Kako ste sprejeli to odločitev?

Že lani smo morali napisati, kdo bo caddie. Takrat smo vprašali Marka, ali bi ga ta vloga zanimala. Z veseljem jo je sprejel. Po navadi je caddie res oče, a v Tokiu bo Marko, ker je torbo treba nositi, kar pomeni prenašanje od 10 do 20 kilogramov. Oče ima obrabljene kolke in ne sme nositi pretežkih stvari, zato smo se odločili tako. Marko je že bil moj caddie in sem vedno dobro igrala, ko sva sodelovala, tako da odločitev ni bila težka.

Kako pomemben je caddie za golfista ob osnovnih zadolžitvah, predvsem moralno?

Zelo. Caddie ima zelo pomembno vlogo. Pomembno je, da ga poznaš in mu zaupaš. Mora biti dober človek. Z Markom se poznava res že zelo dolgo časa. Pomembno je, da se imaš "fajn", da je energija prava.

Kako pa deluje odnos oče-hčerka? Se pojavi kdaj zasičenost, ker je oče hkrati še aktivno vpet v vaše športno udejstvovanje?

Menim, da dobro. Je le moj oče, ki me od vedno pozna, ve, kakšna sem. Ustreza mi, da je vseskozi zraven. Da bi imela težave z zasičenostjo, ne. Če kdaj čutim, da se je treba umakniti, se umaknem. Povsem normalno je, da se v vsakem odnosu kdaj spreš, a se potem tudi pogovoriš. Ni težav, zelo dobro delujeva. Vesela sem, da je vseskozi z menoj.

"Da bi si bolj zaupala, verjela vase. Da bi se še bolje zavedala tega, da lahko tudi jaz posegam visoko, da lahko dosežem dobre rezultate.," pravi o tem, kje je največ prostora za napredovanje. Foto: Guliverimage

Kje vidite največ prostora za napredek?

V tem, da bi si bolj zaupala, verjela vase. Da bi se še bolje zavedala tega, da lahko tudi jaz posegam visoko, da lahko dosežem dobre rezultate.

Predvsem po psihološki plati, torej?

Da. So pa seveda še druge stvari, s katerimi se je treba dnevno ukvarjati, na primer tehnika.

Postati številka ena ženskega golfa - dolgoročni cilj mladenke, ki velja za veliki up svojega športa. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Ste prva Slovenka, ki bo nastopila na olimpijskem golf turnirju, najmlajša olimpijka v tem športu v zgodovini … Vaš pogled na to?

Kaj pa vem. Morda so to bolj podatki …

… ki jih imamo radi novinarji?

Morda. Jaz lahko rečem le, da sem zelo vesela, da sem se uvrstila na olimpijske igre. Upam, da bo to, če ne zdaj, vsaj pozneje vsaj malo pripomoglo tudi k razvoju golfa. Zame je velika čast, da bom lahko zastopala Slovenijo. O svojih letih pa: sama res ne gledam na to, morda drugi bolj. A je dobro, da bom morda, če se bom nanje seveda uvrstila, lahko nastopila še na več olimpijskih igrah.

Kakšni so vaši dolgoročni osebni cilj?

Dolgoročno si zagotovo želim postati prva igralka na svetu.

Zanimivosti o Pii Babnik Večinoma igra brez rokavice. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Igra brez rokavice

"Kar redki smo, ki večinoma igramo brez. Mene so rokavice žulile med prsti, tako da imam obe ali pa največkrat nimam nobene. Obe imam, ko je mrzlo ali pa je dež in so gripi zaradi dežja spolzki, tako da je z rokavico boljši oprijem. Drugače pa je ne uporabljam."



Med njenimi športnimi vzorniki so Woods, Nicklaus in Dončić

"Tiger Woods je premikal meje golfa, on je smetana golfa. Že pred njim je navduševal Jack Nicklaus, ki je dobil več turnirjev kot Woods, teh največjih. Tudi on je eden od vzornikov, sicer pa mislim, da se od vsakega lahko nekaj naučiš. Spremljam vse najboljše, kaj delajo, in poskušam koga posnemati." Pa Dončić? "To, kar on dela, je neverjetno. Ko so igrali proti Argentini, smo bili ravno na testiranju na novi koronavirus in mi ni uspelo gledati, sem pa poslušala po radiu. Odličen je." View this post on Instagram A post shared by Pia Babnik (@piababnik) Slikarstvo

"To je prostočasna dejavnost. Časa ni veliko, a ko ima kdo od družinskih članov rojstni dan, si vzamem malo časa in naslikam naravo, portreti mi ne grejo najbolje, ter to podarim kot darilo."

Družina babnik - starša sta ljubezen do golfa prenesla na hčerko in sinova. Foto: Gorazd Kogoj/GZS, STA

Vrnimo se k vašim začetkom. Zgodaj ste se znašli v golfu. Kaj vas je tako pritegnilo in zadržalo v njem?

Tako oče kot mami sta nekoč igrala, tako da sem sledila temu. Tudi mojima bratoma sta predstavila ta šport, ki nam je bil všeč. V golfu sem že od tretjega leta. Pri štirih letih in pol sem se udeležila prvega tekmovanja, državnega prvenstva do osem let v Šempetru. Tam mi je uspel tudi prvi birdie (smeh, op. a.). Osvojila sem tretje mesto in prvi pokal, ki ga imam še vedno shranjenega.

Starši so igrali tudi badminton. Vas ni povleklo k loparju?

Tudi v badmintonu sem se preizkusila, igrala na šolskih prvenstvih, a mi je bil golf vedno bolj pri srcu. Všeč mi je to, da si zunaj, da ko žogica leti daleč in naravnost, čutiš neko zadovoljstvo.

Šolo in šport uspešno usklajuje. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Veliko potujete. Vas je že kdaj odneslo na Japonsko?

Ne. To bo prvič. Najdlje, kar smo bili, je bila Avstralija.

Koliko časa na leto ste odsotni od doma?

Okoli pol leta. Zadnje čase še več.

Kako ob vseh potovanjih usklajujete šport in šolo?

Obiskujem zasebno gimnazijo ERUDIO, kjer so res prilagodljivi in veseli vsakega športnika. Ponudili so mi možnost, da vsak predmet opravim z enim izpitom, se pravi, da imam za en predmet v vsem šolskem letu en izpit, kar mi olajša stvari. Ni stresa, jaz nimam težav, dobro mi gre, maja sem opravila vse obveznosti drugega letnika, tako da me v prihodnjem šolskem letu čaka tretji.