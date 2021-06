Izjemen uspeh 17-letne slovenske golfistke!

Babnikova, ki je pred turnirjem zasedala 457. mesto na svetovni računalniški lestvici, je do zmage prišla na prvi luknji razigravanja. Premagala je branilko naslova, 25-letno Angležinjo Annabel Dimmock.

Ljubljančanka je vse tri runde turnirja odigrala pod parom igrišča. Prvi dan je igrala 69 udarcev, drugi in tretji po 70, zaključila pa je s skupnim izidom -4 oziroma 209 udarci.

Gre za edinstven uspeh Ladies European Tour, saj je Babnikova letos najmlajša udeleženka druge najbolj elitne turneje za profesionalke na svetu, hkrati pa je bil to njen šele deveti nastop na turnirjih te evropske serije.

17-year-old @PiaBabnik wins the 2021 #JabraLadiesOpen & secures her first LET title 🏆



Massive congratulations, let the celebrations begin 🙌#RaiseOurGame pic.twitter.com/hknYDKD7F1