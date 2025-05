Pia Babnik bo edina predstavnica Slovenije na drugem majorju sezone v golfu, jubilejnem 80. odprtem prvenstvu Združenih držav Amerike. Ta bo od četrtka do nedelje potekal v zvezni državi Wisconsin. Zanjo bo to deseti nastop na enem od petih največjih turnirjev v sezoni.

Dekleta imajo za razliko od moških en major več, poleg OP ZDA, ki je hkrati najstarejši major, saj poteka neprekinjeno že od 1946, so to še prvenstvo Chevron, prvenstvo KPMG, The Evian in v začetku avgusta britanski Open.

US Open je zaradi dolge tradicije najprestižnejši, 21-letna Ljubljančanka Pia Babnik pa bo njem igrala tretjič. Na obeh dosedanjih je bila v rezu oziroma v zgornji polovici nastopajočih. Lani je zasedla 28. mesto, 2022 pa 44.

Njena najboljša uvrstitev na majorjih je tretje mesto iz Chevrona 2022, ki ji je prinesel več kot 300.000 evrov nagrade in 43. mesto na svetovni lestvici.

Na igrišču Erin Hills se bodo golfistke tokrat potegovale za 10,5 milijona evrov, od katerih bo zmagovalka prejela dobra dva milijona.

Aleš Babnik: Pia optimistično pričakuje začetek

Pia Babnik je trenutno na lestvici Rolex na mestu 211. mestu, tako da si je morala udeležbo na drugem majorju priigrati aprila na kvalifikacijskem turnirju v Italiji. Njena najboljša uvrstitev v 2025 doslej je deveto mesto marca na evropski turneji v Avstraliji.

Foto: Guliverimage

"Pia je za velike turnirje še posebej motivirana. To je pokazala tudi v kvalifikacijah pri Milanu, kjer je v močni konkurenci osvojila prvo mesto in dobila eno od dveh vozovnic za US Open. Hkrati ji igrišče pri Milwaukeeju zelo ustreza, zato optimistično pričakuje začetek turnirja," je za STA dejal njen oče in trener Aleš Babnik.

Naslov na tekmovanju, ki se ga bo udeležilo 156 igralk, brani Japonka Yuka Saso, med glavnimi favoritinjami za naslov pa sta tudi olimpijski prvakinji iz Pariza Novozelandka Lydia Ko in Tokia Američanka Nelly Korda, ki še nimata naslova na OP ZDA.