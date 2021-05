Ana Belac s 16. mestom na LPGA na pragu olimpijskih iger

Štiriindvajsetletna Belačeva je bila po dveh dneh celo na drugem mestu in na pragu senzacionalnega uspeha, saj je bil to šele njen tretji nastop na turnirjih LPGA. Tretji dan je odigrala nekoliko slabše, zdrsnila po razpredelnici, zadnjo rundo pa je znova odigrala pod parom igrišča v Williamsburgu in prišla do najboljše uvrstitve v karieri med svetovno elito.

Z rezultati 70-67-74-70 oziroma 281 udarci ali skupno tremi udarci pod parom igrišča je lanska zmagovalka drugorazredne turneje Symetra zaslužila slabih 15.000 dolarjev. Ob tem je prejela zajetno število točk za svetovno lestvico, ki je glavno merilo za uvrstitev igralk na olimpijski turnir.

Belačeva je bila pred turnirjem Pure Silk v ameriški zvezdni državi Virginia na 514. mestu na svetu, ob objavi nove razpredelnice pa se ji obeta skok do okoli 450. mesta.

Slovenija ima tako v igri za nastop na OI v Tokiu kar tri igralke. Sedemnajstletna Pia Babnik je 448. igralka sveta, Katja Pogačar pa 552. Na olimpijskem turnirju lahko Slovenijo zastopata dve igralki, za uvrstitev med 60 udeleženk OI pa se bodo morale omenjene tri v naslednjem mesecu prebiti do okoli 400. mesta.

Glede na to, da se golfska lestvica spreminja podobno kot na primer teniška, kar pomeni, da zajema rezultate daljšega, večletnega obdobja, imata za preboj na Japonsko precej več možnosti Belačeva in Babnikova. Obe sta namreč novinki med profesionalkami, se pravi, da ne branita točk iz preteklih sezon in da bosta z dobrimi rezultati na naslednjih turnirjih napredovali hitreje kot Katja Pogačar, ki je profesionalna golfistka od leta 2018.

Na turnirju Pure Silk je zmagala Tajvanka Wei-Ling Hsu (- 13). Druga je bila Tajka Moriya Jutanugarn (- 11), tretja pa Američanka Jessica Korda (- 10). Zmagovalka je prejela 195.000 dolarjev, drugi dve pa sta se morali zadovoljiti s 117.000 dolarji oziroma 85.500.