Slovenija bo na igrah v Tokiu doživela premiero v štirih športih - košarki, športnem plezanju, ritmični gimnastiki in golfu. V slednjem se bo Pia Babnik hkrati zapisala v olimpijske anale, saj bo s sedemnajstimi leti in 223 dnevi postala najmlajša udeleženka olimpijskega golf turnirja doslej.

Golf je četrtič na sporedu olimpijskih iger. Dvakrat je bil del olimpijske družine na začetku 20. stoletja, 1900 v Parizu in 1904 v St. Louisu, v spored pa se je vrnil 2016 v Rio de Janeiru.

Olimpijska prvaka pred petimi leti sta postala Anglež Justin Rose in Inbee Park iz Južne Koreje, medalje pa so osvojili še Šved Henrik Stenson, Američan Matt Kuchar ter Lydia Ko iz Nove Zelandije in Kitajka Shanshan Feng.

Če je bilo pred štirimi leti utopično pričakovati udeležbo Slovencev na olimpijskem golf turnirju, je zdaj realnost povsem drugačna. V igri za dve mesti so bile kar tri slovenske igralke - Katja Pogačar, Ana Belac in Pia Babnik.

Slednja se je v Tokio uvrstila kot 301. igralka s svetovne računalniške lestvice in bo daleč najmlajša udeleženka turnirja. Na Japonsko bo odpotovala 27. julija, tako da bo na igrišču Kasumigaseki Country Club severno od glavnega mesta opravila dve trening rundi ter od 4. do 7. avgusta sodelovala na turnirju, ki bo brez reza.

Babnikova se je v Tokio uvrstila kot 301. igralka s svetovne računalniške lestvice in bo daleč najmlajša udeleženka turnirja. Foto: Guliverimage

Večina najboljših

Tako v ženski kot moški konkurenci bo na OI sodelovalo 60 igralcev. Države s predstavniki med prvimi petnajstimi na svetu bodo nastopali s štirimi udeleženci, večina preostalih pa z dvema ali enim igralcem.

Čeprav bo med njimi nekaj takih, ki ne sodijo v sam svetovni vrh - presečna uvrstitev na svetovni računalniški lestvici je bila okoli 420. mesta, bo na OI nastopila večina najboljših igralcev in igralk. Od prvih petnajstih na obeh lestvicah bodo pri moških manjkali zgolj Američan Dustin Johnson, Anglež Tyrrell Hutton in Južnoafričan Louis Oosthuizen.

Zadnji preizkus teden pred odhodom

Pia Babnik se bo v konkurenci najboljših igralk na svetu preizkusila en teden pred prihodom v Tokio, saj je letos kot zmagovalka turnirja evropske serije dobila pravico nastopa na četrtem velikem turnirju sezone, takoimenovanem majorju Amundi Evian Championship z nagradnim skladom 4,5 milijona dolarjev.

Prvenstvo Evian bo potekalo na igrišču ob Ženevskem jezeru, na katerem je mlada Ljubljančanka zmagala v začetku junija letos in si dokončno zagotovila mesto na OI v Tokiu.

"Naša želja na vsakem turnirju je zmaga. Svojo kakovost je letos že nekajkrat pokazala, glede na to, da je na evropski turneji igralka z najdaljšim začetnim udarcem, pa naši cilji za OI niso nič pretirani," o ciljih pravi oče Aleš Babnik. Foto: Guliverimage

Aleš Babnik: naši olimpijski cilji niso pretirani

Cilji Pie Babnik na OI so nadvse visoki. Kot pravi njen oče in trener Aleš Babnik, gre Pia v Tokio po medaljo. "Naša želja na vsakem turnirju je zmaga. Svojo kakovost je letos že nekajkrat pokazala, glede na to, da je na evropski turneji igralka z najdaljšim začetnim udarcem, pa naši cilji za OI niso nič pretirani," pravi Aleš Babnik.