Takole je videti olimpijska vas #foto

Olimpijsko vas v Tokiu, ki bo med olimpijskimi in paraolimpijskimi igrami v japonski prestolnici začasen dom športnikov z vsega sveta, so danes uradno odprli. A deset dni pred začetkom iger je ta običajno vesel in pisan dogodek v Tokiu minil ob poostrenih protikoronskih ukrepih in skrbeh zaradi širjenja virusa.

V običajnih okoliščinah je odprtje olimpijske vasi eden od najbolj zanesljivih znakov, da se igre nezadržno bližajo. A letos bo tudi olimpijska vas drugačna, bolj mirna in v znamenju ukrepov ter boja proti pandemiji.

Zaradi ukrepov bo bistveno manj oziroma skoraj nič običajnega druženja športnikov različnih panog, udeleženci iger bodo morali tudi v vasi upoštevati stroge varnostne ukrepe.

Foto: Guliverimage

V Tokiu so v ponedeljek že četrtič uvedli izredne razmere, ki bodo veljale do 22. avgusta. Olimpijske igre bodo sicer potekale od 23. julija do 8. avgusta.

V vasi med olimpijskimi igrami pričakujejo približno 18.000 športnikov in spremljevalcev. Vas sestavlja 21 objektov na 44 hektarov velikem območju ob tokijskem zalivu.

Foto: Guliverimage

Prvi športniki že prihajajo v Tokio, do konca tedna jih bo v vasi že približno 2200. Pojavile pa so se tudi že prve težave zaradi koronavirusa med udeleženci, saj so bili na testiranjih pozitivni dva člana ekipe Ugande, en srbski športnik in član izraelske ekipe, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Foto: Guliverimage

Letos v Tokiu sicer veljajo tudi strožja pravila bivanja: športniki ne bodo mogli več prebivati v vasi celotno obdobje iger, temveč bodo lahko v vas prišli le nekaj dni pred svojimi nastopi in naj bi jo po koncu nastopov čim prej zapustili.

Foto: Guliverimage