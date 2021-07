Na paraolimpijske igre tudi Dejan Fabčič

Kot so sporočili iz krovne Zveze za šport invalidov Slovenije - Slovenskega paralimpijskega komiteja, je z današnjim dnem znana dokončna postava slovenske odprave na paraolimpijske igre. Kot zadnji si je mesto v letalu za Tokio zagotovil lokostrelec Dejan Fabčič, ki je že lani prišel do norme. Prejšnji teden je na Češkem na tekmovanju lovil paraolimpijsko kvoto, a se mu ni izšlo po načrtih. Zdaj pa je bila zveza uspešna pri uvajanju bipartitne vloge za sodelovanje na igrah.

Ob Fabčiču na igre še šesterica

Ob Dejanu Fabčiču bodo na Japonskem tekmovali še strelca Franček Gorazd Tiršek in Franc Pinter, kolesar Anej Doplihar, atlet Henrik Plank, plavalec Tim Žnidaršič Svenšek in igralec namiznega tenisa Luka Trtnik.

Fabčič je zdravnik interne medicine in vodja ambulante za bolezni ščitnice in diabetes v Novi Gorici. Od leta 2002 se ukvarja s tekmovalnim parašportom. Začel je s plavanjem, leta 2008 je debitiral na paraolimpijskih igrah v Pekingu, kjer je zasedel 6. in 7. mesto na 100 metrov hrbtno in prsno. Nato je zamenjal športno panogo, v kajaku je bil leta 2016 na igrah v Braziliji šesti v svoji kategoriji KL2.

"Sem brez besed. Neizmerno sem srečen. Počutim se, kot bi zadel na loteriji. Četudi bodo to moje tretje paraolimpijske igre, sem vesel tako, kot sem bil, ko sem se uvrstil na prve," je povedal Fabčič.