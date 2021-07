Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

do 22. avgusta

V Tokiu so začele veljati izredne razmere.

V olimpijskem mestu Tokio so začele veljati izredne razmere, ki bodo trajale predvidoma do 22. avgusta. OI se bodo sicer pričele 23. tega meseca in bodo brez gledalcev na tribunah.