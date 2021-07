Katar bo gostil priprave olimpijske begunske ekipe

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Olimpijski komite Katarja bo v Dohi gostil zaključne priprave olimpijske ekipe beguncev pred olimpijskimi igrami, ki bodo v Tokiu med 23. julijem in 8. avgustom, so sporočili Katarci. V begunski ekipi je 29 športnic in športnikov iz 11 držav, ki bodo nastopili v 12 športnih panogah.