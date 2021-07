Andreescujeva bo izpustila olimpijske igre

"Želela bi vam sporočiti, da sem sprejela težko odločitev, da ne bom igrala na olimpijskih igrah v Tokiu konec tega meseca," je zapisala zmagovalka odprtega prvenstva ZDA izpred dveh let. "Že od malih nog so moje sanje, da zastopam Kanado na olimpijskih igrah, vendar zaradi vseh izzivov, s katerimi se trenutno soočamo zaradi pandemije, globoko v sebi vem, da je to prava odločitev."

Andreescujeva je še ena v vrsti teniških igralk in igralcev, ki so odpovedali sodelovanje na olimpijskem turnirju. Pred njo so se enako odločili španski as Rafael Nadal, ameriška zvezdnica Serena Williams in prvi avstrijski lopar Dominic Thiem.

Srbski zvezdnik Novak Đoković je medtem po zmagi v Wimbledonu v nedeljo sporočil, da še vedno ni odločen, ali bi odpotoval v Tokio. Kot je dejal, so možnosti za njegov nastop pol-pol, pri tem je navedel, da je razočaran zaradi odločitve prirediteljev, da bodo vsa tekmovanja za zaprtimi vrati.