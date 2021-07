Slovenska olimpijka dobro začela zadnji turnir pred Tokiem

Sedemnajstletna Babnikova ima za sabo razburljiv dan s številnimi nihanji. Dosegla je štiri bogeyje ter pet birdiejev, na deveti luknji pa je udarila celo dva udarca pod parom za t. i. eagle. Skupaj je z 68. udarci na 11. mestu, ki si ga deli še z 11 golfistkami.

Na prvem mestu sta po prvem dnevu izenačeni Tajka Pajaree Anannarukarn in Američanka Yealimi Noh s šestimi udarci pod parom (65). Številka ena lestvice LPGA, Američanka Nelly Korda je po slabem začetku s tremi udarci nad parom trenutno šele 99. med 126 tekmovalkami.

Štiriindvajsetletna Belačeva, ki je na začetku tega meseca s četrtim mestom na turnirju Volunteers of America Classic v Dallas v seriji LPGA postavila nov mejnik slovenskega golfa, je četrtega od petih največjih turnirjev sezone začela slabše. Na tretji luknji in četrti luknji je dosegla dvojni bogey in bogey, nato pa do konca le nekoliko popravila vtis in končala dan s +1 oz. 72 udarci.

Golfistke se bodo v Evianu merile do nedelje, po petkovem drugem dnevu pa bo jasno, katere igralke se bodo uvrstile v zaključek tekmovanja.

Nato sledi pot v Tokio na olimpijski turnir v golfu. Slovenske barve bo tam med 60 tekmvoalkami branila Babnikova, turnir pa bo potekal med 4. in 7. avgustom. Moški se bodo za kolajne merili med 29. julijem in 1. avgustom.

