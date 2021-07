Člani za las zgrešili cilj, mladinci nad pričakovanji

Slovenske reprezentance v golfu so ta teden nastopile na evropskih prvenstvih v Tallinnu in Belfastu. Člani so v tekmi za tretje mesto izgubili in niso izpolnili cilja - napredovanje v divizijo 1 oziroma med štirinajst najboljših reprezentanc, prijetno pa so presenetili mladinci, ki so zasedli 3. mesto v diviziji 2 in napredovali med elito.