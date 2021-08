Avstralka do šestega odličja v Tokiu, tretjega olimpijskega naslova

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Emma McKeon je olimpijska prvakinja na 50 metrov prosto. To je njeno šesto odličje v Tokiu.

Emma McKeon je olimpijska prvakinja na 50 metrov prosto. To je njeno šesto odličje v Tokiu. Foto: Reuters

Avstralska plavalka Emma McKeon je osvojila zlato kolajno na 50 m prosto na olimpijskih igrah v Tokiu. Sedemindvajsetletnica iz Woolongonga je slavila v času olimpijskega rekorda s 23,81. To je njena tretja zlata kolajna na OI, skupno pa že šesta v deželi vzhajajočega sonca. Srebro je pripadlo Švedinji Sarah Sjöström, bron pa Danki Pernille Blume.

Švedinja je na koncu zaostala za 26 stotink sekunde, Blumejeva pa je uro ustavila pri 24,21 sekunde.

McKeonova je s tremi zlatimi in tremi bronastimi kolajnami ena najuspešnejših plavalk na teh OI. Pred današnjim zlatom v zadnji posamični ženski konkurenci je slavila še na 100 m prosto in v štafeti 4 x 100 m prosto. Bron pa ji je pripadel na 100 m delfin, štafeti 4 x 200 m in mešani štafeti 4 x 100 metrov mešano.

Plavanje, 50 m prosto, ženske:

ZLATO: Emma McKeon (Avstralija)

SREBRO: Sarah Sjöström (Švedska)

BRON: Pernille Blume (Danska)