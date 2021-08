Plavalni kralj iger s kolegi do svetovnega rekorda in petega zlata

Zlati kolajni je Američane v tretji predaji približal Dressel, ki je s časom 49,03 na 100 m delfin prišel do velike prednosti pred zadnjim plavalcem. Delo je nato v prostem slogu dokončal Zach Apple, pred tem pa sta plavala še Ryan Murphy (hrbtno) in Michael Andrew (prsno).

Britanci so dosegli nov evropski rekord, zaostali pa so 73 stotink sekunde. Italijani so na tretjem mestu zaostali za 2,39 sekunde in za pet stotink ugnali ruske plavalce.

Caeleb Dressel - s petimi zlatimi kolajnami nesporni junak plavalnega dela OI. Foto: Reuters

Olimpijski rekord Dressla na 50 metrov prosto

Dressel je pred tem postal še zmagovalec preizkušnje na 50 m prosto na olimpijskih igrah v Tokiu. Štiriindvajsetletni Američan je za uvod zadnjega dne plavalnega sporeda zanesljivo slavil v času olimpijskega rekorda z 21,07.

Drugo mesto in posledično srebrna kolajna je pripadla Francozu Florentu Manaudouju, ki je zaostal 48 stotink sekunde, bron pa Brazilcu Brunu Fratusu, ki je zaostal natanko pol sekunde.

Dressel je pred tem v Tokiu osvojil zlato še na 100 m prosto in 100 m delfin, najboljši pa je bil tudi z ameriško štafeto 4 x 100 m.

Plavanje, 4 x 100 m mešano, moški:

ZLATO: ZDA

SREBRO: Velika Britanija

BRON: Italija