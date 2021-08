Do medalje tudi francoske košarkarice

Košarkarice Francije so osvojile bronasto medaljo na olimpijskih igrah v Tokiu. Na tekmi za tretje mesto so premagale Srbijo z 91:76. Finale bo v nedeljo, ko se bosta ob 4.30 po srednjeevropskem času pomerili reprezentanci gostiteljice Japonske in ZDA.

Srbkinje so dobro odprle tekmo in uvodno četrtino dobile s 23:19. V drugi so Francozinje nekoliko bolje zaigrale v napadu in po trojki Sandrine Grude na odmor ob polčasu odšle s tremi točkami razlike (43:40). Tudi v tretji četrtini so bolje nadaljevale in zadnjo četrtino začele s prednostjo enajstih točk (67:56).

Šest minut in 48 sekund pred koncem je Gruda s trojko povišala prednost na 87:59. Slabe tri minute pozneje je Američanka Yvonne Anderson za Srbijo zadela dva prosta meta in znižala zaostanek na 71:78. A je Marine Johannes s trojko v predzadnji minuti povišala prednost Francije na 86:73 in tekma je bila praktično odločena.

Francija je junija letos na evropskem prvenstvu izgubila finale proti Srbiji, tedaj je bil izid 63:54. Tokrat pa je bilo razmerje na igrišču obrnjeno, saj so imele Francozinje zelo raznovrsten napad s sedmimi igralkami z dvomestnim številom točk. Največ, 17, jih je ob osmih skokih in štirih podajah zbrala Gabby Williams, eno manj je imela v statistiki Endene Miyem, ki je ujela še pet žog.

Za letošnje evropske prvakinje je Andersonova nanizala 24 točk, štiri skoke in pet podaj, Jelena Milovanović Broks je dodala 14 točk, šest skokov in pet podaj, a Srbiji ni uspelo, da bi tako kot v Riu de Janeiru pred petimi leti osvojila tretje mesto.