Norvežan z olimpijskim rekordom do zlata

Jakob Ingebrigtsen z olimpijskim rekordom do olimpijskega zlata.

Jakob Ingebrigtsen z olimpijskim rekordom do olimpijskega zlata. Foto: Reuters

To je prvo olimpijsko odličje za 20-letnega Norvežana, evropskega prvaka iz leta 2018, ki je bil pred dvema letoma na SP na tej razdalji četrti. Do prvega olimpijskega odličja sta prišla tudi svetovni prvak iz Dohe 2019 Cheruiyot in Kerr.

Kenijec Abel Kipsang, ki je s časom 3:31,65 olimpijski rekord na tej razdalji držal le dva dni, je sicer danes tekel še hitreje, a je čas 3:29,56 zadoščal zgolj za nehvaležno četrto mesto. Hitreje od prejšnjega olimpijskega rekorda sta tekla tudi peti Španec Adel Mechaal (3:30,77) in šesti Američan Cole Hocker (3:31,40).

Atletika, 1500 m, moški:

ZLATO: Jakob Ingebrigtsen (Norveška)

SREBRO: Timothy Cheruiyot (Kenija)

BRON: Josh Kerr (Velika Britanija)