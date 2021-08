Kakšen nastop Norvežana! Po atomskem teku v Tokiu padel svetovni rekord.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Norveški atletski zvezdnik Karsten Warholm je poskrbel za enega izmed vrhuncev olimpijskih iger v Tokiu. V finalu na 400 metrov ovire je z izjemno predstavo krepko izboljšal svetovni rekord (45,94 sekunde) in si zagotovil naslov olimpijskega zmagovalca. Na zmagovalnem odru sta mu delala družbo Američan Rai Benjamin in Brazilec Alison dos Santos.

Finale na 400 metrov z ovirami je postreglo s kopico rekordov. Za največjega je poskrbel 25-letni Skandinavec Karsten Warholm. Letos je 1. julija v domačem Oslu popravil kar 29 let star svetovni rekord Kevina Younga (46.70), v finalu olimpijskih iger pa je dober mesec pozneje tekel še 76 stotink sekund hitreje in postal olimpijski prvak. Izkazala sta se tudi Američan Rai Benjamin (46.17), ki je poskrbel za nov ameriški rekord, in tretjeuvrščeni Brazilec Alison dos Santos (46.72).

Več sledi ...