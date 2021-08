Felixova z ameriško štafeto še do sedmega olimpijskega zlata

Ameriška atletinja Allyson Felix je na svoji zadnji olimpijski tekmi prišla do enajste olimpijske medalje, sedme zlate. Skupaj s Sydney McLaughlin, Dalilah Muhammad in Athing Mu je v Tokiu slavila v štafeti 4 x 400 m. Američanke so postavile čas 3:16,85 minute.

Felixova je v petek pri 35 letih osvojila bron v teku na 400 m, kar je bilo njeno deseto olimpijsko odličje, s čimer je postala najbolj okronana atletinja vseh časov. Danes je svoji beri olimpijskih odličij dodala še eno zlato. Prvo olimpijsko medaljo je osvojila v Atenah 2004, ko je bila druga v teku na 200 m.

Poljakinje v postavi Natalia Kaczmarek, Iga Baumgart-Witan, Magorzata Holub-Kowalik in Justyna Swiety-Ersetic so z novim državnim rekordom 3:20,53 osvojile srebro, Jamajčanke v postavi Roneisha McGregor, Janieve Russell, Shericka Jackson in Candice McLeon pa so bile tretje (3:21,24).

Atletika, 4 x 400 m, ženske: ZLATO: ZDA

SREBRO: Poljska

BRON: Jamajka

