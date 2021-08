Američani v štafeti upravičili vlogo favoritov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriška četverica Michael Cherry, Michael Norman, Bryce Deadmon in Rai Benjamin je upravičila vlogo favoritov in zanesljivo s časom 2:55,70 minute osvojila zlato olimpijsko odličje v štafeti 4 x 400 m. Drugo mesto je osvojila četverica Nizozemske, tretje pa Bocvane, ki je prišla do prvega odličja v Tokiu.