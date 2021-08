Danes lahko pozdravite zlato Janjo, prvakinja po 22. uri prihaja na Brnik

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes zvečer se v domovino vračajo še zadnji člani slovenske olimpijske odprave v Tokio. Med potniki bosta tudi Janja Garnbret, prva olimpijska prvakinja v športnem plezanju v zgodovini, in njen trener Roman Krajnik. Letalo bo na Brniku pristalo okrog 22.10.

Janjo Garnbret in njenega trenerja Romana Krajnika najprej čaka krajša novinarska konferenca na novem terminalu Letališča Jožeta Pučnika v Ljubljani, zatem pa se bosta lahko objela s svojimi najbližjimi in družila z ljubitelji športnega plezanja, ki ima v Sloveniji veliko privržencev.

Garnbretova bo te dni polno zasedena s sprejemi. Že jutri se bo ob 21. uri udeležila sprejema olimpijcev na Kongresnem trgu v Ljubljani, dan pozneje pa jo bodo pričakali v domačem Slovenj Gradcu.

Preostali slovenski dobitniki kolajn so že v domovini in so se že družili s svojimi navijači. Izjema je le Tadej Pogačar, tretji z olimpijske cestne dirke, ki ga v petek ob 17.30 pričakujejo v domači Komendi, kjer mu pripravljajo slavnostni sprejem.

