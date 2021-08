V Tokiu ugasnil olimpijski ogenj, v Parizu že odštevajo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Igre 32. olimpijade so končane.

Igre 32. olimpijade so končane. Foto: Guliverimage

Z zaključno slovesnostjo na Nacionalnem stadionu v Tokiu so se končale igre 32. olimpijade. Japonski prireditelji so se naposlušali čestitk za odlično izpeljan dogodek v izjemno zahtevnem času, ko razmere v svetu še vedno močno kroji epidemija covid-19, tekmovanja v zadnjih dveh tednih pa zaradi tega niso bila nič manj razburljiva. Tudi slovenska reprezentanca japonsko prestolnico zapušča izjemno zadovoljna, s kar petimi medaljami, tremi zlatimi. Olimpijski ogenj v Tokiu je ugasnil, zdaj je na vrsti Pariz, ki bo največji športni dogodek na svetu gostil že čez tri leta.

"To so bile olimpijske igre upanja, solidarnosti in miru," je ob ugašanju olimpijskega ognja ocenil predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomas Bach.

Združene države Amerike so s 113 kolajnami (39 zlatimi) najuspešnejša država na teh igrah, Kitajska jih je osvojila 88 (38 zlatih), gostiteljica Japonska pa 58 (27 zlatih).

Fotogalerija z zaključka iger 32. olimpiade:

Tokijske igre pa so najuspešnejše v zgodovini za slovenski šport. Naša reprezentanca je osvojila pet odličij, pozlateli so plezalka Janja Garnbret, kolesar Primož Roglič in kanuist Benjamin Savšek, srebro je osvojila judoistka Tina Trstenjak, bron pa še en kolesar Tadej Pogačar.

V Tokiu se bodo 24. avgusta začele še paraolimpijske igre, ki bodo trajale do 5. septembra, medtem pa se je v Parizu že začelo odštevanje do iger 33. olimpijade. Francoska prestolnica bo največji športni dogodek na svetu dočakala že čez tri leta.

Zaključna slovesnost iger v Tokiu se je začela z ognjemetom in pregledom športnih utrinkov, tudi na zaključnem spektaklu pa so manjkali gledalci. Udeležila se je je le peščica športnikov, saj so zaradi ukrepov proti širjenju koronavirusa tekmovalci zelo hitro po zaključku svojih nastopov zapuščali Japonsko.

V Parizu že odštevajo. Foto: Reuters

Vseeno so na stadion prišli nosilci zastav in v sredini sklenili krog. Slovensko je nosila zlata olimpijka v športnem plezanju Janja Garnbret.

Po barvitem plesno-glasbenem programu je sledila tradicionalna podelitev zadnjih medalj maratoncem, nato pa so ob olimpijski himni spustili olimpijsko zastavo. Županja Tokia Yuriko Koike jo je predala Bachu, ta pa Anne Hidalgo, županji Pariza, mesta, ki bo gostilo naslednje poletne olimpijske igre. V francoski prestolnici so olimpijsko štafeto sprejeli z navdušenjem.

