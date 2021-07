Benjamin Savšek, zlati olimpijski kanuist na divjih vodah, je v jutranjih urah prišel domov iz Tokia. Na Letališču Jožeta Pučnika so ga pričakali njegovi najbolj zvesti navijači in tudi njegova družina. Med drugim se je tudi on razveselil olimpijskega zlata Primoža Rogliča.

V ponedeljek je Benjamin Savšek, kanuist na divjih vodah, v Sloveniji poskrbel za veliko športno evforijo, potem ko je v kanuju na divjih vodah osvojil zlato olimpijsko medaljo. To je bila edina medalja, ki je slovenskemu olimpijskemu junaku še manjkala v vitrini.

"Vesel sem, da sem se vrnil domov. Predvsem sem vesel te zlate medalje. To so res lepi trenutki," nam je uvodoma povedal 34-letni Ljubljančan, ki danes že nekoliko bolj dojema, kaj mu je uspelo. "Vidim, da se veliko prijateljev in družina veselijo z menoj. Želim si čim več takšnih trenutkov."

1 / 9 2 / 9 3 / 9 4 / 9 5 / 9 6 / 9 7 / 9 8 / 9 9 / 9

Beni, kot tudi kličejo Savška, je namreč pred tem že osvojil naslov svetovnega prvaka, večkrat pa se je okronal z naslovom evropskega prvaka. Na olimpijskih igrah v Tokiu, te so bile že njegove tretje, mu je vendarle uspel dosežek kariere. Zmagal je z veliko prednostjo, potem ko je drugouvrščenega Čeha Lukaša Rohana prehitel z več kot tremi sekundami prednosti, tretji, Sideris Tasiadis, pa je za njim zaostal že več kot pet sekund.

"Želim si, da jima uspe vrhunska vožnja." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Čeprav ima Beni te dni ogromno obveznosti, si bo vseeno vzel čas za svoje kajakaške kolege, ki še tekmujejo v Tokiu. Olimpijska tekma čaka še kanuistko Aljo Kozorog in kajakaša Petra Kauzerja.

"Zaželel sem mu vse dobro. On to že obvlada. Zaželel sem mu vrhunski nastop. Res je, da me je pred mojim nastopom miril. Imel sem neprespano noč, veliko sem razmišljal o svojem nastopu in njegov nasvet mi je res dal motivacijo. Rekel sem si, da bom poskusil izkoristiti to priložnost. K sreči se mi je izšlo in upam, da se bo izšlo tudi njemu. Vem, da si tudi on zelo želi," je še povedal Savšek, ki se kakšen teden zagotovo ne bo usedel v čoln.

Uspeha Primoža Rogliča so se razveselili tudi Benjamin Savšek in njegovi najbližji.

Veselje Savška, ko je izvedel za zlato Primoža Rogliča

Kmalu po svojem sprejemu je Savšek izvedel, da ima zlato olimpijsko medaljo tudi naš kolesar Primož Rogilč. "Tooooo!" je bilo slišati z njegovih ust, ko je s svojo družino sedel za mizo. V olimpijskem vzdušju so Rogliču zaploskali tudi drugi.