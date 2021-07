Olimpijski prvak nekoč: Navihan fantič in nikoli nesramen

"Bil je zelo prisrčen in radoživ otrok," nam je v pogovoru povedala Živa Cankar, ki je na začetku kariere delala s kanuistom na divjih vodah Benjamin Savškom. Nekaj več o njem nam je že pred časom razkril tudi Aleš Vrabič. Ta je z njim sodeloval deset let.

Benjamin Savšek, slovenski kanuist na divjih vodah, je na olimpijskih igrah v Tokiu osvojil zlato olimpijsko medaljo in na noge dvignil vso športno Slovenijo. Vedno pripravljen na pogovor, vedno ustrežljiv, in nič kaj drugačen ni bil kot otrok. Benjamin Savšek in njegov trener Jože Vidmar sta že dolgo časa nerazdružljiva. Foto: Anže Malovrh/STA

Treba je omeniti, da je Jože Vidmar tisti trener, ki je Benjamina Savška spravil na olimpijski vrh. Z njim sodelujeta že dolga leta in v divjevodaških krogih je znano, da sta prava kombinacija. Pred njim je zanj skrbel Aleš Vrabič, pri Benijevih prvih zaveslajih pa ga je spremljala tudi Živa Cankar. Oba sogovornika sta nam razkrila nekaj zanimivih podrobnosti še iz časov, ko je Savšek veslal v mlajših kategorijah.

Benjamin Savšek, tretji z leve.

Vsi so bili živahni, a on še posebej

Povsem na začetku je z njim delala Živa Cankar, nekdanja tekmovalka in že dolga leta trenerka v mlajših disciplinah. O Savšku je govorila samo z izbranimi besedami. "Bil je zelo prisrčen in radoživ otrok. Saj so bili vsi, ampak on je bil najbolj živahen in vedno nasmejan. Bil je najmlajši in takrat še nisem vedela, da bo tako vrhunski tekmovalec," nam je uvodoma povedala Cankarjeva in ob tem izpostavila tudi njegovo družino.

Njegova starša Matjaž in Metka Savšek sta bila zelo vpeta v kariero Benjamina in njegovih dveh bratov (Jonas in Domen op. p.), ki sta tudi veslala. Beni je najmlajši od treh bratov v družini. "Vsi trije so imeli doma pravo podporo. Tudi trenerjem sta stala ob strani in tudi v klubu so veliko pomagali," nam je še povedala Živa Cankar.

Že zelo kmalu so pri Savšku ugotovili, da ima izjemen občutek za vodo.

Kar nekaj časa ni verjel vase

V mlajših kategorijah je veliko več časa z njim preživel Aleš Vrabič, ki ga je imel pod seboj od leta 1995 do leta 2005. Tudi on se ga spominja kot živahnega in nagajivega fantiča, ki ni bil nikoli nesramen. Po njegovih besedah so pri navihanem Benjaminu že zelo kmalu ugotovili, da ima izjemen občutek za vodo.

Edina težava, ki jo je imel kot mlajši tekmovalec, je bila, da ni dovolj verjel vase. Veliko je delal tudi nepotrebnih napak (kazenske dotike op. p.), kar je z leti odpravil. Odpravil jih je do te mere, da je postal olimpijski prvak.

Vrabič nam je pred časom še zaupal, da mu vsi uspehi nikoli niso stopili v glavo. Otroci ga imajo radi in jim je velik vzornik. Od nekdaj je lepo skrbel za svoj čoln in imel vedno pravi odnos do svoje opreme, smo še izvedeli od Aleša Vrabiča.