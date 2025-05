"Če mi ne uspe, ne bo nobene krize," je z nasmehom začel pogovor Benjamin Savšek, eden najboljših kanuistov zadnjih let, ki se te dni mudi v Parizu, kjer bo na evropskem prvenstvu nastopil na sloviti olimpijski progi, na kateri se mu lani ni izšlo po željah . V zadnjih dneh se je intenzivno pripravljal in skušal bo dokazati, da še vedno sodi med najboljše na svetu. V letošnji sezoni pa se je odločil tudi za veliko spremembo.

Benjamin Savšek že dolga leta sodi v sam vrh tega športa. Foto: Damiano Benedetto

Benjamin Savšek je v svoji karieri dosegel praktično vse. V svoji vitrini ima med drugim naslov olimpijskega prvaka, v svoji karieri pa je osvojil štiri naslove evropskega prvaka. Seveda pa Ljubljančan ne bi imel nič proti, če bi osvojil še petega. Beni, kot ga kličejo v športnih krogih, je tega vsekakor sposoben. Lani, na domači tekmi, je bil tretji. Pred njim sta se uvrstila Žiga Lin Hočevar in Luka Božič. V petek ga čaka kvalifikacijska vožnja, kjer 38-letni Ljubljančan ne bi smel imeti težav z uvrstitvijo v polfinale, kamor se uvrsti 30 najboljših.

Foto: Bojan Puhek

Benjamin Savšek je bil v našem pogovoru slišati precej umirjen in zbran. Vidi se, da ima dolgoletne izkušnje z največjih tekmovanj in dobro ve, kako se mora pripraviti na velike tekme. In kar je še bolje, nam je uvodoma v pogovoru razkril, da ima na progi dobre občutke.

"Mislim, da sem se dobro navadil na progo. Pravzaprav mi je zelo ostala v spominu iz lanskih priprav in olimpijske tekme, tako da jo imam že kar naštudirano. Vse bo odvisno od končne postavitve vrat in zahtevnosti proge. Me pa veseli, da se je spet zbrala evropska elita in da se pomerimo med seboj."

Velika sprememba

Savšek se je po dolgih letih v sezono podal z novim modelom čolna, kar je v tem športu velika, če ne celo največja sprememba. Razumljivo je, da so občutki drugačni, prav tako se čutijo razlike. "Ene so pozitivne oziroma boljše od prejšnjega modela čolna, druge so pa mogoče malenkost slabše. Morda imam občutek, da bi s prejšnjim modelom kakšno stvar odpeljal bolje. Ne glede na vse je treba oba čolna dobro poganjati za dober uspeh. Pravzaprav gre le za podrobnosti in jaz upam, da mi bo čoln stekel in da ne bom delal večjih napak."

Benjamin ima v svoji karieri že štiri naslove evropskega prvaka, zato ni bilo presenečenje, da tudi tokrat razmišlja o najvišjih mestih. Predvsem se bo osredotočil na svoje vožnje in v danem trenutku pokazal najboljše, kar zna. "Če mi uspe odpeljati tako, kakor si želim, potem tudi mislim, da rezultat ne bo slab. Seveda, želja je po novem vrhunskem uspehu."

Lani na olimpijskih igrah se mu ni izšlo. Foto: Anže Malovrh/STA

Po lanski boleči izkušnji upa, da se mu bo izšlo

Zelo živi so še spomini od lanske olimpijske tekme v Pariz, ko so mu po njegovem mnenju sodniki po krivici dosodili 50 kazenskih sekund (izpustitev vrat). Če bi mu sodniki takrat dosodili le dotik, bi imel danes v svoji zbirki že dve olimpijski medalji. Savšek se danes ne ozira več nazaj, ampak želi vsem pokazati, česa je sposoben.

"Lepo bi bilo spet stopiti na najvišjo stopničko, ampak hkrati se zavedam, da ni lahka naloga in da se bom moral res osredotočiti samo nase. Biti z občutki pri sebi in ne toliko razmišljati o medalji. Motivacija je bila vedno visoka, zlasti za največja tekmovanja. Tudi takrat sem imel cilje visoke, pa se mi ni izšlo. Zdaj upam, da se mi bo. Če mi ne uspe, ne bo nobene krize. Želim priklicati svoje občutke in odpeljati svojo vožnjo. Potem bomo videli, kako visoko me lahko pripelje. Jasno je, da tudi mladih tekmovalcev ni več tako lahko premagovati, ker so izredno hitri, in da bo velik boj za vrh."

Foto: Kajakaška zveza Slovenije

Posamična tekma bo zgodba zase

Napoved za posamično tekmo je zelo dobra, potem ko so slovenski kanuisti (Benjamin Savšek, Luka Božič in Žiga Lin Hočevar) v četrtek v ekipnih vožnjah osvojili srebro.

"To je zgodba zase," pove Savšek. "Sem pa prepričan, da se potem tudi v posamični tekmi vsak osredotoči na svoje občutke. Lahko pa te ekipni nastop malo bolj motivira oziroma podžge za naprej."

