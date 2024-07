Benjamin Savšek, slovenski kanuist na divjih vodah, je na olimpijskih igrah zasedel 11.mesto, potem ko je pri petih vratih naredil usodno napako. Ljubljančan je po tekmi povedal, da so mu sodniki po krivici dosodili 50 kazenskih sekund. Prepričljiv zmagovalec je postal Francoz Nicolas Gestin, srebro je osvojil Britanec Adam Burgess, tretje mesto pa Slovak Matej Benuš.

Benjamin Savšek je finalno vožnjo izjemno začel, potem so prišla peta vrata, kjer jih je zadel tako močno, da so mu sodniki pozneje prisodili 50 kazenskih sekund. To pa je pomenilo konec sanj o olimpijski medalji. Naš kanuist je bil na progi izjemno hiter, če ne bi storil usodne napake, bi osvojil drugo mesto, tako pa se je moral na koncu sprijazniti z 11. mestom.

Benjamin Savšek je po koncu tekmovanja ostal brez besed. Foto: Guliverimage

"Nimam besed"

"Ostajam brez besed, ker se mi zdi, da so mi krivično dosodili dotik na vratih. Nimam besed," je uvodoma razočarano za slovensko nacionalno televizijo povedal Benjamin Savšek, ki je dejal, da se mu kaj takšnega ni prvič pripetilo.

"S čolnom sem bil povsem pokonci, lovil sem ravnotežje in šel v zaveslaj na drugi strani. Bil sem povsem v sredini linije vrat in ko sem že prišel v cilj, so sodniki očitno določili, da sem namerno odrinil vrata. Pritožbe nismo mogli dati, ker nas niso niti spustili zraven, da bi dobili poizvedbo, zakaj so se tako odločili. Na žalost se mi zdi, da se mi je res zgodila krivica pri sodniški odločitvi," je še povedal Savšek, ki je francoskemu kanuistu vseeno športno čestital za zmago.

V kvalifikacijah je še iskal občutke

Savšek s sobotnima kvalifikacijskima vožnjama ni najbolje opravil, ko je na koncu zasedel 14. mesto. Kljub temu so njegovi časi kazali, da je zelo hiter in da bi bil brez napak povsem pri vrhu. Podobno se mu je zgodilo tudi v polfinalu in finalu.

Hitrost Benjamina Savška nikoli ni bila sporna, očitno pa je zanj sporna tudi sodniška odločitev v finalu. Foto: Reuters

Savšek je karieri dosegel praktično vse in tudi v letošnji sezoni je pokazal, da je v odlični formi. Na evropskem prvenstvu v Tacnu se je zavihtel na tretje mesto, na tekmi svetovnega pokala v Pragi pa je bil drugi. Poleg zlate olimpijske medalje ima v zbirki še veliko medalj z največjih tekmovanj. Med drugim je dvakratni svetovni prvak in kar štirikratni evropski prvak.

Prepričani so bili, da mu lahko uspe

37-letni ljubljanski kanuist je imel že pred olimpijskimi igrami precej napeto obdobje, ko se je z Luko Božičem vse do zadnjega boril za vstopnico na olimpijske igre. Pred tekmo smo se pogovarjali z nekaterimi poznavalci tega športa, med njimi je bil tudi Luka Božič. Vsi so bili prepričani, da je Savšek v Parizu vsekakor sposoben še enega vrhunskega rezultata. A še enkrat več se je izkazalo, kako nepredvidljiva sta lahko kajak in kanu na divjih vodah.

Do zdaj je uspelo le enemu

Do zdaj je olimpijski naslov v kanuju enosedu, ki je bil na igrah na sporedu devetič, uspelo ubraniti le Francozu Tonyju Estanguetu. Benjaminu Savšku se žal ni izšlo.

V torek so na sporedu kvalifikacije za kajakaše in kanuiste, kjer bosta med Slovenci tekmovala izkušeni kajakaš Peter Kauzer in mlada kanuistka Eva Alina Hočevar.

Preberite še: