Slovenskega kanuista na divjih vodah Benjamina Savška, ki bo v Parizu branil zlato z olimpijskih iger v Tokiu, v soboto čaka prva naloga. Popoldne so na sporedu kvalifikacije, kjer pa naš as ne bi smel imeti težav. Prva kvalifikacijska vožnja ga čaka ob 15. uri.

Benjamin Savšek je imel v zadnjih dnevih kar nekaj obveznosti. Med drugim je skupaj z Ano Gros na otvoritvi vihtel slovensko zastavo, kmalu za tem pa odšel v olimpijsko vas, saj ga v soboto popoldne čakajo kvalifikacije. A Beni ne bi smel imeti težav in bi se moral zlahka uvrstiti v ponedeljkov polfinale.

Foto: Damiano Benedetto/ICF

Naloga ne bo lahka

Ljubljanski kanuist ima olimpijske igre iz Tokia še v zelo dobrem v spominu, ampak kot je za STA povedal, je čas hitro minil, saj so bile olimpijske igre v Parizu kar naenkrat pred vrati. A zdaj sta pred njimi nov cilj in nova naloga.

"Zavedam se, da lahko računam na visoke uvrstitve, ampak naloga vsekakor ne bo lahka. Vem, da bodo na koncu odločale malenkosti. Ravno zaradi tega se poskušam osredotočiti sam nase in poskušati premagati samega sebe. Upam, da mi uspe prikazati prave vožnje, za katere vem, da sem jih sposoben prikazati."

Na olimpijski progi bodo tribune nabito polne. Foto: Guliverimage

Polne tribune in večji pritisk

Kajak in kanu na divjih vodah je v Franciji zelo priljubljen šport, zato lahko na tekmi pričakujemo ogromno število navijačev, kar v tem športu ni ravno pogosto. Spomnimo, da so igre v Tokiu zaradi covida potekale praktično pred praznimi tribunami. "Zavedam se, da bo vse skupaj malce drugače. V Parizu bo zares veliko občinstvo, v Tokiu tega ni bilo in zaradi tega bom imel mogoče nekoliko več pritiska na štartu. Po mojem mnenju bo to tista prava in pozitivna izkušnja in se je že veselim."

Letošnja slovenska odprava šteje devetdeset športnic in športnikov in je doslej najštevilčnejša odprava. Tega je vesel tudi 37-letni Savšek, za katerega so to že četrte olimpijske igre. Pred tem je tekmoval v Londonu, Riu in Tokiu.

Benjamin Savšek bo navijal tudi za preostale kolege. Foto: www.alesfevzer.com

Tudi on bo navijal

"Lepo je videti tako veliko ekipo in lepo je srečati vsakega športnika v olimpijski vasi. Verjamem, da bomo vsi nastopili po svojih najboljših močeh in da se bomo lahko na koncu skupaj veselili uspehov," je še povedal slovenski kanuist, ki bo prosti čas izkoristil tudi za navijanje za svoje kolege. Zagotovo bo tudi on med tistimi, ki bo tekel ob progi in navijal za Petra Kauzerja in Evo Alino Hočevar, ki bosta tekmovala nekoliko pozneje.

Preberite še: