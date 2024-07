Na olimpijskih igrah v Parizu je francoska gorska kolesarska Loana Lecomte grdo padla, prej pa bila v igri za medaljo. Zdaj so znane razsežnosti njenih poškodb.

Loana Lecomte je olimpijsko preizkušnjo začela zelo dobro. Po prevzemu vodstva v prvem krogu jo je ujela in prehitela rojakinja Pauline Ferrand-Prevot, nato v kratkem boju še Nizozemka Puck Pieterse.

Ko se je Lecomtejeva v boju za bron spopadla z zasledovalno skupino, je trenutek nepazljivosti povzročil katastrofo, saj je padla čez hlode (padec si lahko pogledate na tej povezavi), kar je končalo njene upe za medaljo.

Po poročanju francoskega medija L'Equipe, si je poškodovala glavo in utrpela manjšo poškodbo čeljusti. Francozinjo so kmalu po nesreči na nosilih odstranili s proge in jo odpeljali v lokalno medicinsko ustanovo na nadaljnje preglede.

Na koncu je na veliko veselje glasnega francoskega občinstva, ki se je množično zbralo ob pariški progi, zlato medaljo osvojila njena rojakinja Pauline Ferrand-Prevot. Slovenska predstavnica Tanja Žakelj je zasedla 30. mesto.