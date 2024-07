Slovenski odbojkarji so s pomembno zmago nad Kanado s 3:1 (21, 20, -20, 21) v nizih odprli letošnje olimpijske igre. Za varovance Gheorgheja Cretuja je bila to hkrati tudi zgodovinska zmaga, saj prvič v zgodovini nastopajo na tekmovanju petih krogov, a bolj kot o mejnikih, ki so jih podirali na obračunu s Kanado, je bilo po koncu govora o poškodbi prsta nesrečnega Tončka Šterna, ki je kljub izpahu prsta na začetku tekme stisnil zobe in bil na koncu celo najboljši posameznik v slovenski reprezentanci.

Že prva tekma slovenskih odbojkarjev v South Paris Areni 1 v Parizu je postregla s pravim spektaklom, ki se je na koncu končal z nasmehi na ustih Slovencev. Poslastica, ki jo je pospremila razigrana množica gledalcev v pariškem centru, ki so ga za namene olimpijskih iger s pomočjo montažnih tribun spremenile v "domovanje" najboljših odbojkarskih reprezentanc na svetu, je postregla z dvema obrazoma slovenske izbrane vrste. V prvih dveh nizih so Slovenci naravnost navduševali, nato je sledil padec v igri, ki pa na srečo na koncu ni bil usoden.

A bolj kot igra slovenskih odbojkarjev, je bilo po koncu tekme govora o nečem drugem. Dogajanje je namreč močno zaznamoval nesrečni pripetljaj kmalu po začetku tekme, ko je Gregor Ropret z nogo pristal na kazalcu leve roke Tončka Šterna. Po bolečih grimasah na obrazih slovenskih odbojkarjev, ki so hitro obkolili nesrečnega Šterna je bilo tudi z novinarskih tribun, ki so sicer precej oddaljene od parketa, takoj jasno, da ne gre za nedolžno poškodbo. Tonček je nato v spremstvu zdravstvene službe odšel v garderobo. "Prst mu je v sklepu kar štrlel stran," so po tekmi v en glas poudarjali slovenski odbojkarji, ki so nato junaka Šterna kaj hitro kljub izpahu prsta znova pozdravili na parketu.

Tonček Štern se je kljub izpahu prsta junaško vrnil na parket. Foto: Guliverimage

Cretu: Tonček je norec

Najučinkovitejši igralec v slovenski izbrani vrsti na koncu ni bil na voljo za izjave, saj je s fizioterapevti odhitel s parketa, danes pa ga čaka še rentgen, ki bo pokazal za kako hudo poškodbo gre. V slovenskem zdravniškem taboru so bili sicer takoj po tekmi precej optimistični, da bo Štern, če le ne bo kakšnih hudih pretresov, v nadaljevanju turnirja lahko pomagal izbrani vrsti.

Čeprav osrednjega imena nedeljskega odbojkarskega večera v Parizu po temi ni bilo na voljo, pa so zato besede hvale na račun svojega soigralca podali preostali člani reprezentance. "Tonček je norec (crazy animal, op. p.)," je bil jasen selektor Gheorghe Cretu. "Tekmo je ta čustveni trenutek s Tončkom res zaznamoval. Srečanje smo dobro odprli, bili smo v momentu, ko se je zgodil ta nesrečni dogodek, ko so fantje stopili okoli Tončka, sem začutil, da te tekme s takim odnosom, kot ga imajo naši fantje, ne moremo izgubiti. Ko se je vrnil ob igrišče je zahteval, da se vrne na parket," je dogajanje orisal Romun na slovenski klopi.

"Ta ekipa ima 'jajca', zato so fantje tako nevarni. Ko postane težko, iz tega izhajajo še močnejši," je bil jasen Cretu. Foto: Anže Malovrh/STA

"Videl sem ga v trenutku, ko se je to zgodilo, ko je pomislil, da je turnir zanj izgubljen. Ko so bili fantje v kotu z njim, je začel jokati, a ne zaradi poškodbe, ker Tonček ne pozna bolečine, temveč zaradi možnosti, da je konec. Ne vemo, za kako hudo poškodbo gre. Naš fizioterapevt Pietro Bavutti je odšel z njim v garderobo, mu po izpahu naravnal prst. Rekel mi je, da hoče nazaj v igro. Ta ekipa ima 'jajca', zato so fantje tako nevarni. Ko postane težko, iz tega izhajajo še močnejši," je bil še jasen Cretu, ki je bil ob prvi zmagi izjemno ponosen na svojo četo.

Foto: Anže Malovrh/STA

Ob poškodbi Tončka Šterna je na parket tako že v uvodnih minutah "vskočil" Rok Možič. "Imel sem srečo, da sem v tistem trenutku gledal stran, ker je prst res grdo štrlel stran," se je ob spominih na dogodek namrščil Možič. "Selektor nama je z Nikom Mujanovićem dejal, naj se ogrejeva. Tončku so dejali, da mora na slikanje na bolnišnico, pa je samo dejal, da ni možnosti. Vem, da bi Tonček zaigral tudi z zlomljeno nogo, ne samo s prstom. Potem mi je trener rekel, 'Rok, zdaj greš', in v tistem trenutku moram priznati, da sem začutil malce treme. To je bil le olimpijski debi. Dal sem vse, kar sem lahko tako na parketu kot zunaj zmaga. Na koncu je bila to lepa zmaga, tudi v četrtem nizu po padcu energije smo pokazali naš karakter, nikakor pa se s tem ne smemo zadovoljiti," je bil še jasen Možič.

Poškodba Šterna je tako tudi nekoliko zasenčila olimpijski debi slovenskih odbojkarjev, ki jim bo tekma s Kanado zagotovo za vedno ostala v spominu. "Mislim, da zdaj ko smo izpolnili ta cilj uvrstitve na olimpijske igre, so se nekateri fantje za kakšno leto kar pomladili, tudi skočijo še kakšen centimeter višje (smeh, op. p.). Vsi smo veseli in ponosni na to prvo zmago, a vsi vemo, kaj je naš cilj in ne mislimo se ustavljati," je bil še jasen Možič.

Slovence naslednja tekma čaka v torek. Foto: Anže Malovrh/STA

Nekaj več za Tončka

O Šternu in nesrečnem prstu se je po koncu razgovoril tudi kapetan Tine Urnaut. "Ko sem videl Tončkov prst, mi je bilo zanj res hudo. Nisem pričakoval, da se bo tako hitro vrnil, a je res borec, tako da ni bilo niti vprašanja. Res upam, da njegova poškodba ni prehuda, da bi moral zato ostati zunaj pogona. Ko je šel s parketa, je v igro vstopil Rok, in takrat smo si rekli, da moramo storiti še tisto nekaj več za Tončka. V taki postavi kot smo bili potem smo igrali tudi lansko poletje, tako da smo še enkrat več dokazali, da kdorkoli stopi na igrišče, da svoj maksimum. Vsi s ponosom igramo za Slovenijo in dajemo vse od sebe," je bil jasen Urnaut.

Ta je bil zadovoljen tudi s prikazanim na parketu. "Zelo sem vesel, da smo že na prvi tekmi uspeli igrati na dovolj visokem nivoju, da smo premagali Kanado, ki je vrhunski nasprotnik, to dokazuje že zadnjih nekaj let. Imamo še kar nekaj rezerv in res si želim, da vse skupaj na naslednjih tekmah le še nadgradimo," je še dodal slovenski kapetan, ki ga s soigralci naslednja tekma čaka v torek ob 17. uri proti Srbiji, ki je v prvem krogu z 2:3 klonila proti Franciji. Slovenci bi si ob morebitni zmagi že zagotovili mesto v četrtfinalu.

