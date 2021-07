Oče olimpijskega prvaka: Zanj je bila kazen, če ni smel na trening

Zlatega olimpijskega uspeha sta se zagotovo najbolj veselila Metka in Matjaž Savšek. Oče in mama Benjamina Savška, novopečenega olimpijskega prvaka v kanuju na divjih vodah.

Benjamin Savšek je kvalifikacije končal na drugem mestu. Foto: Anže Malovrh/STA

Ko smo se pred petimi leti pogovarjali z očetom Benjamina Savška, nam je ta takrat dejal, da je takoj videl, da pred finalno vožnjo pred OI v Riu ni bil sproščen. Na tekmi v Tokiu je bil njegov občutek drugačen, a tudi pravi.

"Letos sem videl že v nedeljo, ko je odpeljal drugo kvalifikacijsko vožnjo. V drugi vožnji je imel dve kazenski sekundi, a sem ga videl, da se je smejal in mahal. Videti je bil dobro razpoložen in sproščen, pripravljen na ponedeljkov nastop," nam je uvodoma odgovoril, ko smo ga spomnili na trenutek iz leta 2016.

Ne pomni, kdaj je bil tako nervozen

Čeprav so njegovi domači že vajeni Benjaminovih nastopov, je bilo ponedeljkovo jutro za Matjaža Savška vendarle drugačno. Ne pomni, kdaj je bil pred štartom svojega sina tako nervozen. "Kar tresel sem se. Ne vem, kaj mi je bilo (smeh, op. p.). To je bilo predvsem zaradi pričakovanja. Jaz sem res upal, da mu tokrat uspe. Zdi se mi, da je vso sezono veslal tako, kot je treba."

Jože Vidmar in Benjamin Savšek Foto: Guliverimage

Včasih mu je poskušal svetovati

Pred odhodom v Tokio se niso nič posebnega pogovarjali, a vsi so potihoma vedeli, kaj Benjamin pričakuje od sebe in kaj želi narediti. Tudi starši so vedeli, a mu niso želeli nalagati dodatnega bremena. Prav tako se v vseh teh letih niso vpletali v delo trenerjev.

"Res nikoli. To sem prepuščal Benjaminu. In če se je on razumel s trenerjem, je bilo v redu tudi meni. Že pred leti je izrazil, da bi rad zamenjal trenerja. Njegov prvi trener je bil Aleš Vrabič. Zanj lahko rečem, da je odličen trener. Navadil ga je reda, tako da Alešu res kapo dol. V nekem trenutku se je zgodilo, da mu ni mogel dati več. Prevzel ga je Jože Vidmar. Tudi takrat nisem imel nobenih pripomb. To je njegova športna pot, ne moja, zato sem mu puščal proste roke. Včasih sem mu poskušal kaj svetovati, če je to sprejel, prav, če ne, tudi prav."

Vsi so mu stali ob strani

Matjaž nam ob tem ni pozabil povedati, da so Benjaminu v vseh teh letih kar najbolj stali ob strani, a z zlato olimpijsko medaljo je vse poplačano. "Mislim, da je Benjamin s tem uspehom obrnil nov list. Ne samo v svoji karieri, ampak tudi v svojem življenju. Zdaj je dosegel tisto, česar si je želel že zadnjih 20 let."

Že od nekdaj je imel rad veslanje. Foto: Anže Malovrh/STA

Kakšen je recept?

Marsikdo od staršev si želi, da bi njihovemu otroku uspelo na športnem področju. Naš sogovornik je razkril recept, kako je Benjamin ostal na športni poti.

"Midva z ženo Benjamina nisva nikoli silila v veslanje. Prej je bilo obratno. Zanj je bila kazen, če ni smel na trening. Pri nas je bila šola na prvem mestu in če ocene niso bile v redu, ni smel na trening. Zdi se mi, da je bila to zanj najhujša kazen (smeh, op. p.). Menim, da otroka nikoli ne smeš v kaj siliti, ker v takšnem primeru ne bo nič."

Še zdaj se mu orosijo oči

Že njegovi trenerji v mlajših kategorijah so nam razkrili, da je bil navihan otrok. To pa nam je potrdil tudi oče. "Kot otrok me je velikokrat 'okrog prinesel' (smeh, op. p.), ampak moram povedati, da sem neizmerno ponosen nanj. Še zdaj, ko se spomnim, kaj mu je uspelo, dobim solzne oči. Mislim, da se še ne zavedam dobro, kaj to pomeni," je še dodal Savšek starejši, ki je na kajakaških tekmah tudi sodnik.