Srebrna Tina brez dlake na jeziku: Marsikdo ni verjel vame, govorili so, da sem prestara

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Utrujena po skoraj celodnevnem potovanju, od Tokia preko Frankfurta do Ljubljane, sta Tina Trstenjak in njen trener Marjan Fabjan težko čakala na vrnitev domov.

Nova olimpijska judoistična podprvakinja v kategoriji do 63 kilogramov, si je najbolj želela spanca, čeprav se je zavedala, da ga še ne bo tako kmalu dočakala.

Pred njenim klubom Sankaku na Lopati so jo namreč pozno v noč čakali prijatelji in ljubitelji juda, najožji sorodniki pa so jo s šopkom rož in zastavami pozdravili že na letališču.

Tina v objemu očeta. Foto: STA

Objem spoštovanja in velikega prijateljstva po finalni borbi, ki bo še dolgo odmeval. Foto: Anže Malovrh/STA

Očetov objem kot objem v finalu

Oče Boris Trstenjak jo je močno stisnil v objem in dvignil, podobno kot je to po finalni borbi storila Francozinja Clarisse Agbegnenou, ki jo s Trstenjakovo, najuspešnejšo slovensko judoistko vseh časov, veže tesna prijateljska vez.

Tina Trstenjak in Marjan Fabjan sta spet doma (foto: Vid Ponikvar)

1 / 12 2 / 12 3 / 12 4 / 12 5 / 12 6 / 12 7 / 12 8 / 12 9 / 12 10 / 12 11 / 12 12 / 12

Tina je na tekmovanjih brez telefona

"Tino danes vidimo po dolgem času," je povedal ponosni oče. "V Tokiu je bila brez telefona, tako kot vedno v času tekmovanj, zato se niti nismo kaj dosti slišali. Veseli smo njenega uspeha, zanj je trdo garala.

Zadnje obdobje pred igrami je bilo res zahtevno. Pot do teh iger je bila zanjo res izredno težka in zelo dolga, tudi zato je verjetno ob srebrni medalji pokazala več čustev kot ob zlati v Riu. Mislim, da se takrat še ni zavedala, kaj vse je dosegla. Za dodatne emocije je poskrbela še njena tekmica v finalu, med katero vlada res izjemno veliko spoštovanje," nam je pripovedoval Tinin oče, ki je ob zavedanju, da njegova hči piše zgodovino slovenskega športa, žarel od ponosa.

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Pri nas doma z judom živimo že 23 let. Nekako smo se navadili tudi stresa, ki ga prinašajo tekmovanja, čeprav jih še vedno zelo intenzivno doživljamo. Priznam, ob koncu finala, še posebej v trenutku, ko je Francozinja objela Tino in jo dvignila, - česa takega v finalu sam ne pomnim -, so se prikazale tudi solze," je razkril.

Mama Tine Trstenjak: Spremljam vse Tinine tekme.

Tudi Tinina mama Silva je bila sinoči kajpak zelo ponosna, a pred mikrofoni bolj redkobesedna, češ, da je mož tisti, ki je v družini zadolžen za stike z mediji. Kljub zadržanosti je povedala, da vedno spremlja hčerine nastope, ki so hočeš-nočeš vedno izjemno stresni. Na vprašanje, naj za lažjo predstavo nivo stresa ovrednoti z ocenami od 1 do 10, je kot iz topa izstrelila, da gre za stres 11. stopnje.

V objemu mame Silve. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Fabi ni več zdržal na Japonskem

Precej bolj umirjeno, a le na videz, nastope svoje varovanke spremlja trener Marjan Fabjan, ki je s šestimi olimpijskimi medaljami najtrofejnejši slovenski trener.

"Dovolj je bilo, nisem več zdržal na Japonskem. Ne da sem star, ampak ne zmorem. Enostavno nisem več želel biti tam. Osem dni sem preživel v sobi, od tega sem šel le nekajkrat na kosilo in dvakrat na zajtrk, ostale obroke so mi prinesli v sobo in to je to. Vse ostalo so bili treningi in priprava taktike," je Fabjan in znova namignil, da bi lahko v kratkem izpregel s položaja judoističnega trenerja.

A to je napovedal že večkrat, zato nihče ne bo presenečen, da bo čez tri leta svoje judoiste vodil tudi na olimpijskih igrah v Parizu.

"Nisem več zdržal na Japonskem," priznava trener Marjan Fabjan. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Od slovenskih judoistov na svoj nastop čaka samo še Ana Velenšek, tretja z olimpijskih iger v Rio de Janeiru leta 2016, ki zadnje obdobje nastopa v drugi, višji kategoriji (nad 78 kg). Na tatamije bo stopila v petek, v kultni dvorani Budokan pa jo bo ob blazini usmerjal in bodril Fabijev pomočnik Igor Trbovc.

V finalu ga je spreletel čuden občutek

Sicer pa je Fabjan že od začetka vedel, da bo Trstenjakova osvojila medaljo, čeprav ga je potem, ko si je v prvi borbi dneva poškodovala hrbet skrbelo, kako se bo vse skupaj razpletlo.

"Dan sem preživel dokaj sproščeno, me je pa v finalu kar stisnilo pri srcu. Nek čuden občutek me je spreletel in držal 15 minut, a tega nisem smel pokazati Tini. Raje sem igral, da sem močan, da sva močna in da bova zmagala," je povedal ob prihodu v Slovenijo.

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Srebrna junakinja: Za mano je res težko obdobje

In kaj na vse skupaj poreče glavna junakinja sprejema, lastnica srebrne, 50. slovenske medalje na poletnih in zimskih olimpijskih igrah, Tina Trstenjak?

Je bila ob srebru res bolj srečna kot ob zlati kolajni pred petimi leti? "Da. Za mano je težko obdobje. Olimpijski cikel je bil zaradi koronavirusa za leto daljši. Starejša sem, telo je drugačno ... Poleg tega sem se morala precej boriti, da sem se sploh uvrstila na olimpijske igre. Še posebej zato, ker sem imela v Sloveniji, v Andreji Leški res močno konkurentko," je povedala Trstenjakova.

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

V pravilih juda se namreč na olimpijske igre lahko v vsaki kategoriji uvrsti le en predstavnik posamezne države. V kategoriji do 63 kg je bila to Trstenjakova, druga na svetovni judo lestvici, medtem ko se je Leškijeva, prav tako odlična judoistka, četrta na lestvici, morala zadovoljiti z mestom sparing partnerice Kaje Kajzer, ki je v kategoriji do 58 kg osvojila odlično 5. mesto.

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Govorili so, da sem pri 30 letih stara in da nisem več konkurenčna"

"Marsikdo ni verjel vame, govorili so, da sem pri 30 letih prestara, da nisem več konkurenčna in da bi morala mesto na olimpijskih igrah prepustiti mlajšim. Na koncu se je vse izteklo kot se je in medalja je moja."

V vsem tem obdobju nisem nikoli obupala, ves čas sem verjela, da bom uresničila svoj cilj. In res, kot pravite, tudi meni se zdi, da sem ob srebrni medalji uživala precej bolj kot v Rio de Janeiru ob zlati. Zdi se mi, da se takrat niti nisem zavedala, kaj vse to pomeni, se pa tega zavedam zdaj ob srebrni medalji," je povedala Trstenjakova.

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Pariz 2024? Počakajmo na konec iger v Tokiu.

Na vprašanje, koliko je poleg srebra odnesla od olimpijskih iger v Tokiu, ki bodo v zgodovino zapisane kot posebne, covidne igre, je postregla z zelo kratkim, jedrnatim, a zgovornim odgovorom. "Nič. Ker sem bila stalno v sobi, na treningu ali v jedilnici," se je zasmejala ena od slovenskih junakinj letošnjih iger. Napovedi o nastopu na olimpijskih igrah v Parizu, ki bodo že čez tri leta, ne želi dajati.

"Počakajmo, da se najprej končajo igre v Tokiu, šele potem bomo razmišljali, kako naprej," sporoča 30-letna judoistka in najtrofejnejšega slovenskega judo kluba Sankaku na Lopati.

A najprej jo čaka dopust. Nekje ob morju, je namignila.

Preberite še: