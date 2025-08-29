Afera Marjan Fabjan: nova pričevanja o nasilju in spolnih zlorabah, Fabjan zanika

V oddaji Tarča na TV Slovenija so nekdanje judoistke celjskega kluba Sankaku spregovorile o domnevnih zlorabah trenerja Marjana Fabjana, najbolj trofejnega slovenskega judo trenerja. Policija vodi preiskavo, vloženih naj bi bilo že šest kazenskih ovadb. Fabjan vse očitke odločno zanika in trdi, da gre za sistematičen napad nanj in njegove uspehe.

Ena od nekdanjih tekmovalk je v oddaji Tarča, ki jo vodi Erika Žnidaršič, opisala hude spolne zlorabe, ki so se po njenih besedah stopnjevale v posilstvo v času mladoletnosti: "Treba je bilo zmasirati celo telo, od mezinčka do temena na glavi. Večkrat je bil sam zraven nag, da bi mi bilo manj nerodno. Potem se je to stopnjevalo … Ko sem začela jokati, se je opravičeval za to, kar je naredil."

Kot povzema izjave rtvslo.si, je dodala, da ji je večkrat ponudil vino: "Večkrat mi je dal za piti prej vino, da bi bila še bolj sproščena. Ko se je vse to razvedelo oziroma ko smo prišli do tega, da nisem edina, ampak nas je kar precej, sem ugotovila, da je to javna tajna in da nihče ničesar ne naredi."

"On je bil trener, bog in oče hkrati"

Druga nekdanja judoistka je povedala, da jo je Fabjan začel spolno zlorabljati pri 17 letih in s tem nadaljeval dve leti: "Je bil on meni osebno oče, mama, trener, bog. To je bilo strahospoštovanje. Takrat si tako zlomljen, da se ne moreš upreti taki avtoriteti."

Urška Žolnir vse obtožbe zavrnila

Po navedbah ene od sogovornic naj bi ji tudi Urška Žolnir omenila Fabjanove masaže. Žolnirjeva, prva slovenska olimpijska prvakinja in danes športna direktorica Evropske judo zveze, je v pisnem odgovoru to odločno zanikala: "Nikoli ni prišlo niti do spolne niti do kakršnekoli druge zlorabe s strani Marjana Fabjana do mene."

Urška Žolnir zanika obtožbe. Foto: www.alesfevzer.com

"Če sem frigidna …"

Še ena od varovank, ki je vložila prijavo na policijo, se spominja pogovorov in pritiskov: "Najprej so bili udarci, potem zmerjanja, na koncu pa evo – ko sem bila stara 18 let, so se začeli drugačni pogovori. Če sem nedolžna, če sem imela fanta, pa da on misli, da sem frigidna in da on zna s takšnimi, kot sem jaz. To sem vse poslušala po svetovnem mladinskem prvenstvu, ko sem bila pri njem v sobi do poznih ur."

Fizično nasilje: klofute, brce, bambusova palica

Več sogovornic je opisalo fizično nasilje na treningih in tekmah: "Enkrat jih je ena dobila, drugič druga, ena bolj, ena manj. Bilo je nenehne prisotno, od brc okoli glave, si dobil klofuto ali s palico, je stopil na roko, na nogo …"

Po njihovih besedah so bile takšne metode znane vsem, tudi tujim trenerjem.

Fabjan: "To je šov, perverzne obtožbe"

Marjan Fabjan je v Tarči očitke odločno zavrnil: "To je igra, to je šov. To je način treninga, tu ni bilo nobenih udarcev, lomljenja rok, davljenja do nezavesti."

Marjan Fabjan: To je šov. Foto: Aleš Fevžer

Obtožbe o spolnih zlorabah je označil za izmišljene: "Nikdar jaz gol, pa da bi ona bila gola. To so perverzne stvari, kar vi govorite."

Po njegovem v ozadju stoji menjava vodstva zveze: "Mislim, da to nekdo vodi v ozadju. Preiskava bo pokazala, za kaj gre."

V njegov bran glede spolnega nasilja se je postavila njegova nekdanja varovanka Petra Nareks: "Tukaj gre za t. i. afero Fabjan, za sistematično uničevanje ugleda trenerja Fabijana in pa položaja. To je zame kot izmišljena pravljica. Ne znam si predstavljati, pa sem že 30 let tukaj."

Gabrovec: Zapisnik sestanka je ponarejen

Ena od nekdanjih tekmovalk je trdila, da je o zlorabah obvestila tudi vodstvo Judo zveze Slovenije. Prisoten naj bi bil tudi dolgoletni predsednik Bogdan Gabrovec, ki pa to zanika: "Za te stvari sem danes prvič slišal. Sam nikoli nisem videl kakšnega takega dejanja. Zapisnik, ki se pojavlja, je ponarejen."