Afera Fabjan: na policijo podana že šesta ovadba zoper judoističnega trenerja

R. Sp.

Četrtek,
28. 8. 2025,
11.43

R. Sp.

Tina Trstenjak Marjan Fabjan | Foto Žiga Zupan/Sportida

Foto: Žiga Zupan/Sportida

Po neuradnih informacijah uredništva oddaje Tarča na TV Slovenija naj bi bila zoper najtrofejnejšega slovenskega trenerja juda Marjana Fabjana podana že šesta ovadba. Fabjanu nekdanje judoistke očitajo spolno, fizično in psihično zlorabo.

V Tarči, ki bo na TV Slovenija na sporedu danes, je spregovorila nekdanja judoistka, ki Marjana Fabjana obtožuje hudih spolnih zlorab, celo posilstva v času mladoletnosti.

"Treba je bilo zmasirati celo telo, od mezinčka do temena na glavi. Večkrat je bil sam zraven gol, da bi mi bilo manj nerodno. In potem se je to nekako stopnjevalo, da je prišlo do tega, da je šel enkrat čez in do konca. Večkrat mi je prej dal piti vino, da si še bolj sproščen. Ko se je vse to razvedelo oziroma ko smo prišli do tega, da nisem edina, ampak nas je kar precej, sem ugotovila, da je to javna skrivnost in da nihče ničesar ne naredi," je v pogovoru za oddajo Tarča povedala neimenovana judoistka.

Pred kamero pa je stopil tudi Fabjan, ki obtožbe še naprej zavrača. Vztraja, da gre za sistematičen napad nanj, na njegovo dediščino in njegove uspehe.

